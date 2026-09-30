Hatay Erzin\'de husumetlisini vuran O.K. tutuklandı, yaralı şahıs kurtarılamadı

Hatay Erzin'de husumetlisini vuran O.K. tutuklandı, yaralı şahıs kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Erzin ilçesinde önceki gün çıkan kavgada O.K., husumetlisine silahla ateş etti; polis, kameraya yansıyan görüntülerden şüpheliyi yakalayıp tutukladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs hastanede kurtarılamadı, gün içinde defnedileceği öğrenildi.
Hatay'da husumetlisi tarafından sokak ortasında silahla vurulan şahıs kurtarılamadı.
Olay, önceki gün Erzin ilçesi kent merkezi Eseli Köprüsü üzerinde yaşandı. Sokak ortasında yaşanan kavgada O.K. isimli şahıs, yanındaki silahla husumetlisi Fatih Emre'ye kurşun yağdırdı. Kameraya yansıyan görüntüler üzerine polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayın faili O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı şahıs, hayat mücadelesini kaybetti. Şahsın gün içerisinde defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?