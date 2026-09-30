"Gençlik nereye gidiyor" dedirten görüntü - Son Dakika
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"Gençlik nereye gidiyor" dedirten görüntü

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İstanbul Fatih’te bir ilkokulun önünde buluşan liseli kız öğrencilerin acımasız kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredakilerin "Ayırma" tezahüratları eşliğinde gerçekleşen akılalmaz şiddet, "Gençlik nereye gidiyor?" dedirtti.

İstanbul Fatih Çapa’da bir ilkokulun önü, aynı lisede eğitim gördükleri öğrenilen kız öğrencilerin dehşet saçan kavgasına sahne oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, akran zorbalığının ulaştığı korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

"HADİ BAŞLAYABİLİRSİNİZ" DEDİLER VE... 

Görüntülerde, okul önünde toplanan kalabalığın arasında iki kız öğrencinin karşı karşıya geldiği görüldü. Kaydı alan kişinin rahat tavırlarla “Hadi başlayabilirsiniz” demesinin hemen ardından öğrencilerden biri diğerine acımasızca saldırdı. Tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada saldırgan öğrenci, diğer kızı yere yatırarak üzerine çıktı.

YERE DÜŞEN ÖĞRENCİNİN BAŞINA TEKME ATTI

Yerde savunmasız kalan öğrencinin üzerine bacağıyla bastıran saldırgan, çirkin şiddeti bir adım öteye taşıyarak yerdeki öğrencinin başına ayağıyla tekme attı. Saldırgan öğrenci öfkeyle “N’oldu? Ben sana ne dedim?” diye bağırırken, darbedilen öğrenci ise “Bıraksana şerefsiz” diyerek kendini korumaya çalıştı.

BAZILARI "AYIRMA" DİYE BAĞIRDI 

Çevrede bulunan diğer öğrencilerin ise kavgayı ayırmak yerine adeta bir gösteri gibi izlemesi ve şiddeti körüklemesi dikkat çekti. Dehşet anları sürerken bazı öğrencilerin “Ayırma!” diye bağırması, izleyenlerin kanını dondurdu.

Cep TelefonuİstanbulGençlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Uğur Kart Uğur Kart:
    LAİKUSLARIN ÖZGÜRLÜKÇÜ GENÇLERİ . 13 15 Yanıtla
    Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Bu ülkeye hep laikti laik kalacak bu yıla kadar bunlar var mıydı geçen sene de laikti önceki senede laikti ne oldu da son yıllarda bunlar patlak verdi biraz onu düşün bence yazmak için yazmışsın Laf ola beri gele Gençliği bu hale kim sürükledi önce bir onu düşün ülkeyi ben yönetmiyorum 11 7
  • Ne Pa Ne Pa:
    bunlar anne olup nesil yetistirecek öyle mi??? 18 1 Yanıtla
  • FEYZİ Kocakulak FEYZİ Kocakulak:
    İleride memleketi siz mi yönetecek siniz.... Yazıklar olsun.... 14 1 Yanıtla
  • Mehtap uzdil Mehtap uzdil:
    Daha 17 dizisinden esinlenılıyor dizileri denetleyın hersey yoluna girer 13 1 Yanıtla
  • Acelexi72 Acelexi72:
    Bu pislik görüntüleri yayınladın da ne kazandın 9 1 Yanıtla
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