Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler - Son Dakika
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Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

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İzmir’de ormanlık alanda çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulunan kadın ve erkeğin cep telefonuyla kaydedilen skandal görüntüleri kamuoyunda büyük tepki topladı.

Son dönemde kamuya açık alanlarda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. İzmir’de bir ormanlık alanda kaydedildiği belirtilen görüntülerde, çevredeki insanlara aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulunan bir kadın ve erkeğin o anları vatandaş kamerasına yansıdı. Kamu düzeni ve genel ahlak kurallarının hiçe sayıldığı olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre olay, İzmir'de vatandaşların yürüyüş ve piknik amacıyla sıklıkla tercih ettiği ormanlık bir alanda meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların varlığına ve gündüz vakti olmasına aldırış etmeyen iki şahıs, edep sınırlarını aşan davranışlarda bulundu. Duruma tanıklık eden çevredeki bir vatandaş, yaşanan skandalı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

YURT GENELİNDE ARTTI

Parklar, sahiller ve mesire alanları gibi kamusal alanlarda son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan bu tür görüntüler, toplumun geniş kesimlerinin tepkisini çekmeye devam ediyor. 

KAMUOYUNDA TEPKİLER BÜYÜYOR

Söz konusu görüntülerin yayılmasının ardından, genel ahlakı ve kamu huzurunu bozan bu davranışlara karşı emniyet birimlerinin harekete geçerek şahısların tespiti ve haklarında adli işlem başlatılması talep edildi.

GüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler - Son Dakika
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