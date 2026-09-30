Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erman Toroğlu\'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erman Toroğlu, MHK'da yaşanan gelişmelerin ardından TFF yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. İbrahim Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu ve Vincenzo Montella'yı işaret eden Toroğlu, üç ismin birlikte görevlerinden ayrılması gerektiğini savundu.

Türk futbolunda yaşanan son gelişmelerin yankıları sürerken Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Toroğlu, Sözcü'deki köşesinde MHK'da yaşanan süreci, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini ve A Milli Takım'ın durumunu ele aldı.

MHK'daki gelişmelerin Türk futbolu açısından ciddi bir tablo ortaya çıkardığını savunan Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaşananlar karşısında sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler

"HEP BERABER İSTİFA EDECEKLER"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki performansı ile Fransa ve İtalya karşısında aldığı sonuçları da eleştiren Toroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun birlikte görevlerinden ayrılması gerektiğini savundu.

Toroğlu yazısında, "İbrahim Hacıosmanoğlu bir yanına Montella'yı öbür yanına da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu alacak, hep beraber istifa edecekler. Yani toptan" ifadelerini kullandı.

Toroğlu ayrıca TFF'nin istifa kararıyla birlikte kendi bünyesindeki tüm birimlerin araştırılmasını talep etmesi gerektiğini belirterek, böylece göreve gelecek yeni yönetimin daha rahat çalışabileceğini ifade etti.

İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem KuruluVincenzo MontellaFerhat GündoğduErman ToroğluSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Burcu Esmersoy imaj tazeledi Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü Burcu Esmersoy imaj tazeledi! Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı Zara’nın son halini görenler şaşırdı Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Zara'nın son halini görenler şaşırdı
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
10:22
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
10:18
Sahalarda görülmemiş olay Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
08:30
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
08:26
30 yıllık sır çözüldü Eşi Nigar Bilgin’i katledip mağarada yaşamaya başlamış
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 10:41:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei