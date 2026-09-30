180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi - Son Dakika
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180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi

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180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
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Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağındaki krize ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İsrail basını, pilotlardan birinin uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalışmış olabileceğini, diğer pilotun müdahalesiyle kokpitte kavga çıktığını öne sürdü. Bir yolcu ise kokpitte kan gördüklerini, pilotlardan birinin kesici aletle yaralandığını ve yolcularla mürettebatın kavgaya müdahale ettiğini anlattı.

Dubai'den Tel Aviv'e giderken acil durum ve uçak kaçırma kodları gönderdikten sonra Suudi Arabistan'a iniş yapan Flydubai uçağında yaşananlara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İsrail basınında yer alan son haberlerde, pilotlardan birinin uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalışmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öne sürüldü. Ancak bu iddia henüz Flydubai veya ilgili havacılık makamları tarafından doğrulanmadı.

İsrailli gazeteci Amit Segal'ın aktardığı bilgilere göre yetkililer, pilotlardan birinin kendi yaşamına son vermek amacıyla uçağı kasıtlı şekilde sert bir dalışa geçirmiş olabileceği ihtimalini inceliyor. İkinci pilotun ise kokpitte müdahale ederek uçağın düşüşünü durdurduğu ileri sürüldü. Bu senaryo İsrail basınındaki ilk haberlerde bir inceleme konusu olarak aktarılıyor; kesinleşmiş bulgu olarak açıklanmış değil.

UÇAK KISA SÜREDE BİNLERCE METRE İRTİFA KAYBETTİ

Uçuş takip verilerine ilişkin aktarılan bilgilere göre uçak, olay sırasında son derece hızlı şekilde irtifa kaybetti. İsrail medyasındaki haberlerde uçağın yaklaşık 30 bin feet seviyesinden 15 bin feet seviyesine kısa süre içerisinde indiği belirtildi.

İlk olarak genel acil durumlarda kullanılan 7700 kodunu gönderen uçağın daha sonra uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılan 7500 koduna geçtiği bildirildi. Uçuş takip kayıtlarına ilişkin paylaşımlarda 7700 kodunun 05.31'de, 7500 kodunun ise 05.38'de alındığı aktarılıyor.

KOKPİTTEN BAĞIRMA SESLERİ GELDİ

Uçakta bulunan Miriam isimli bir yolcunun İsrail basınına yaptığı açıklamalar ise uçakta yaşanan paniğin boyutunu gözler önüne serdi.

Yolcu, uçuş sırasında kokpit tarafından bağırma sesleri duyduklarını anlattı. Kokpit kapısının açılmasının ardından içeride kan gördüklerini söyleyen yolcu, pilotlardan birinin yaralandığını aktardı.

İsrail medyasındaki ilk haberlerde pilotlardan birinin kesici bir aletle yaralandığı ileri sürüldü. Olayın nasıl başladığı ve aletin uçağa nasıl getirildiği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YOLCULAR VE MÜRETTEBAT MÜDAHALE ETTİ

Aktarılan bilgilere göre kokpitte yaşanan arbedeye kabin ekibi ve bazı yolcular da müdahale etti.

Miriam, yaşanan korkuyu anlatırken uçaktakilerin bir noktada hayatta kalamayacaklarını düşündüklerini söyledi. İsrail basınında bazı yolcuların müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığı yönünde haberler yer aldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A ACİL İNİŞ YAPTI

Kokpitteki olayın kontrol altına alınmasının ardından uçak Suudi Arabistan'a yöneldi ve acil iniş gerçekleştirdi.

Uçuş takip verilerine ilişkin paylaşımlarda uçaktan alınan son sinyalin Suudi Arabistan'daki Tabuk Bölgesel Havalimanı'nda kaydedildiği belirtildi. Uçaktaki yolcuların yolculuklarına devam edebilmeleri için Dubai'den başka bir uçağın gönderilmesinin planlandığı da İsrail basınına yansıdı

PİLOTLARDAN BİRİ RUS, DİĞERİ UKRAYNALI İDDİASI

İsrail basınında pilotların kimliklerine ilişkin de dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. İlk haberlerde kaptan pilotun Rusya, yardımcı pilotun ise Ukrayna vatandaşı olduğu ileri sürüldü.

Ancak pilotların milliyetlerine ilişkin bu bilgi de henüz Flydubai tarafından resmi olarak doğrulanmadı. İsrail basınındaki haberlerde dahi bu ayrıntının ilk bilgilere dayandığı belirtiliyor.

İLK BAŞTA UÇAK KAÇIRMA ŞÜPHESİ VARDI

Olay, uçağın 7500 kodunu aktive etmesi nedeniyle ilk dakikalarda olası bir uçak kaçırma vakası olarak değerlendirildi. Daha sonra İsrail Başbakanlığı Sözcüsü, olayın uçak kaçırma olmadığını ve pilotlar arasında kavga yaşandığının belirtildiğini açıkladı.

Son gelen haberlerle birlikte soruşturmanın odağı, kokpitte yaşanan arbedenin nedeni ve pilotlardan birinin uçağı bilinçli şekilde düşürmeye çalışıp çalışmadığı ihtimaline çevrildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    iki sözde pilot birbirine girmiş. Arak yapma sondakika 0 0 Yanıtla
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