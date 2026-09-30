Adalet Bakanı Gürlek, 26 hissede manipülatif işlemlerin incelendiğini duyurdu

Adalet Bakanı Gürlek, 26 hissede manipülatif işlemlerin incelendiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek'e göre soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı değil. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler incelenirken, olağan dışı kazanç sağlayan kişi ve hesapların bağlantıları araştırılıyor.
Adalet Bakanı Gürlek: "Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır."
Kaynak: İHA
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