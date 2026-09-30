Fenerbahçe "Türk Haaland"ın peşinde! 1.95'lik golcü liste başında - Son Dakika
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Fenerbahçe "Türk Haaland"ın peşinde! 1.95'lik golcü liste başında

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Fenerbahçe "Türk Haaland"ın peşinde! 1.95\'lik golcü liste başında
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Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, rotasını genç yeteneklere çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, 1.95'lik boyuyla "Yerli Haaland" benzetmesi yapılan Iğdır FK'nın 21 yaşındaki santrforu Arda Çolak'ı yakından takip ettiği belirtildi. Listede Oğuzcan Çalışkan ile 15 yaşındaki Ensar Taha Koçak da bulunuyor.

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde yalnızca mevcut kadrosunu güçlendirmek için değil, gelecek yılların takımını oluşturmak amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibinin özellikle genç ve gelişime açık futbolcular üzerinde yoğunlaştığı belirtilirken, üç isim ön plana çıktı.

"YERLİ HAALAND" LİSTENİN ÖN SIRALARINDA

Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği futbolcuların başında Iğdır FK forması giyen Arda Çolak geliyor. 21 yaşındaki santrfor, 1.95'lik boyu ve fiziksel özellikleri nedeniyle "Yerli Haaland" benzetmesiyle anılıyor. Genç golcüyü bir süredir takip eden sarı-lacivertlilerin, oyuncu hakkındaki değerlendirmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Arda Çolak'ın Iğdır FK'da bu sezon daha fazla sorumluluk almaya başlaması da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe

OĞUZCAN ÇALIŞKAN DA TAKİPTE

Sarı-lacivertlilerin listesindeki bir diğer isim Keçiörengücü'nün genç stoperi Oğuzcan Çalışkan. Sezon başındaki transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen genç savunmacının takip edilmeye devam ettiği, scout ekibinden gelen olumlu raporların ardından yeniden öne çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe

15 YAŞINDAKİ ENSAR İÇİN RAPOR HAZIRLANDI

Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik takip ettiği bir başka oyuncunun ise Hoffenheim U17 forması giyen 15 yaşındaki Ensar Taha Koçak olduğu aktarıldı. Genç stoperin kulüp ve U17 Milli Takımı'ndaki performansının takip edildiği, scout ekibinin hazırladığı raporun yönetime sunulduğu belirtildi.

Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerin üç futbolcu için yürüttüğü çalışmaların ara transfer döneminde somut bir adıma dönüşüp dönüşmeyeceği ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

Transfer DönemiFenerbahçeIğdırSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe "Türk Haaland"ın peşinde! 1.95'lik golcü liste başında - Son Dakika
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