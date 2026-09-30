Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı! - Son Dakika
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Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!

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Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!
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Mardin'de işlenen cinayetten 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Şükrü Akçay'ın, firari olduğu dönemde farklı bir isim kullanarak videolar çektiği ve paylaşımlarının milyonlarca izlendiği ortaya çıktı. İnternette fenomen olmaya çalışan firari hükümlü, Adana'da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de çoban Musa Çelik'in öldürülmesine ilişkin davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski güvenlik korucubaşı Şükrü Akçay'ın firari olduğu dönemde farklı bir isim kullanarak videolar çektiği ortaya çıktı. Paylaştığı videoların milyonlarca izlendiği belirtilen Akçay, Adana'da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET 2021 YILINDA İŞLENDİ

Olay, 21 Kasım 2021'de Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çamyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan husumette çobanlık yapan Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurularak hayatını kaybetti.

Jandarmanın olayın ardından yürüttüğü çalışmalarda dönemin güvenlik korucubaşısı Şükrü Akçay ile kardeşleri M.A. ve Veysi Akçay gözaltına alınarak tutuklandı.

Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!

12,5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada M.A. beraat etti. Veysi Akçay'a "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay, Şükrü Akçay'a ise "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yargılama sırasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Şükrü Akçay hakkındaki mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Bunun üzerine Akçay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FİRARİYKEN FARKLI İSİMLE VİDEOLAR ÇEKTİ

Akçay'ın firari olduğu dönemde ise dikkat çeken bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunmasına rağmen farklı bir isim kullanarak videolar çeken Akçay'ın internette tanınmaya çalıştığı belirtildi. Paylaşımlarının milyonlarca izlenmeye ulaştığı belirtilen Akçay'ın, firari bir hükümlü olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!

POLİS ADANA'DA İZİNİ BULDU

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akçay'ın kentte saklandığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan cinayet dedektifleri, firari hükümlünün Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde kaldığını belirledi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekiplerinin belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Şükrü Akçay gözaltına alındı. Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Akçay, kesinleşen 12 yıl 6 aylık hapis cezasının infazı için cezaevine teslim edildi.

GüncelMidyatMardinAdanaSon Dakika

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