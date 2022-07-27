Son Dakika Midyat Haberleri

- 15:15 Mardin'de yol yapım ve onarım çalışması
Mardin Büyükşehir Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışması sürüyor.
- Dün Dün 14:07 MİDYAT'TAKİ OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ULAŞTI
MARDİN'in Midyat ilçesindeki otellerde doluluk oranı yüzde 80'i buldu.
- 27.07.2022 27 Tem 16:58 Çerkezköy Belediyesi'nden Lgs Başarısı
Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi’nde eğitim görerek Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan 70 öğrenciden 18’i nitelikli liselere girme başarısı gösterdi.
- 26.07.2022 26 Tem 13:00 ÇORUH NEHRİ'NDE KAYBOLAN İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde kaybolan baraj işçisi Harun Candan'ın (21) cansız bedenine ulaşıldı.
- 26.07.2022 26 Tem 11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nde kaybolan Harun Candan'ın (21) cesedi nehre girdiği bölgenin 50 metre ötesinde bulundu. Yusufeli Barajı şantiyesinde çalışan gencin serinlemek için girdiği nehre girdiği öğrenildi.
- 23.07.2022 23 Tem 16:13 Yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
GAZİANTEP'te, TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün muavini Bilal Aybar (21) hayatını kaybetti, 10 yolcu hafif yaralandı.
- 21.07.2022 21 Tem 12:02 MARDİN'DE SICAKTAN BUNALAN ESNAF, AĞAÇ DİBİNE SULU KLİMA KURDU
MARDİN'in Midyat ilçesinde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıktan bunalan esnaf Beşir Akpınar, iş yerinin önüne sulu klima kurdu.
- 21.07.2022 21 Tem 10:14 31 yıl önce şehit edilen 11 kişinin acısı ilk günkü gibi devam ediyor
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde terör örgütü PKK tarafından 22 Temmuz 1991'de bir araca düzenlenen mayınlı saldırıda şehit olan 11 kişi, mezarları başında dualarla anıldı.
- 17.07.2022 17 Tem 13:27 AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulundu
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
- 16.07.2022 16 Tem 15:32 8 bin çocuk ve genç, yaz tatilinde spor yapacak
Mardin Büyükşehir Belediyesince kentte açılan yaz spor kurslarından yaklaşık 8 bin kişi faydalanacak.
- 15.07.2022 15 Tem 18:30 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Velid Bekdaş, Mardin'in Midyat ilçesindeki kabri başında anıldı.
- 13.07.2022 13 Tem 12:42 MİDYAT'TA 'BAYRAM' BEREKETİ; 4 GÜNDE 40 BİN TURİST AĞIRLANDI
FARKLI din, dil ve ırktan insanları buluşan ve hoşgörü iklimi ile dikkati çeken Mardin'in Midyat ilçesi, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.
- 12.07.2022 12 Tem 11:29 Hava destekli trafik denetimi yapıldı
Mardin'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
- 07.07.2022 07 Tem 10:20 PKK katliamından kurtulan aile fertleri 35 yıl önceki vahşeti anlattı
Mardin'in Midyat ilçesinde 8 Temmuz 1987'de aynı aileden katledilen 7'si çocuk 2'si kadın toplam 9 sivil, aileleri tarafından mezarları başında dualarla anıldı.
- 03.07.2022 03 Tem 15:16 Avusturalya'dan memleketine dönüş yapan doktor mesleğini Midyat'ta sürdürecek
Yıllarca yurt dışında görev yapan doktor Zeki Sağdıç (65), kesin dönüş yaptığı memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde aile hekimi olarak göreve başlayacak.
- 29.06.2022 29 Haz 14:10 Mardin'de gözaltına uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 29.06.2022 29 Haz 13:06 Mardin'de Toplu Ulaşıma Zam
Mardin’de şehir içi ve ilçeler arası toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30’un üzerinde yeni bir zam daha yapıldı. Yeni zamla birlikte şehir içi ulaşımda kartlı binişler 4 TL’den 5 TL 25 kuruşa yükseldi.
- 25.06.2022 25 Haz 11:01 Geleceğin "kitap kurtları" bebek kütüphanelerinde buluşuyor (1)
Kültür ve Turizm Bakanlığınca okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması için ülkenin çeşitli yerlerinde bebek kütüphaneleri kuruluyor.
- 22.06.2022 22 Haz 09:34 Son dakika haberi! Mardin'de kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberi: Mardin'in Midyat ilçesinde kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 21.06.2022 21 Haz 12:14 Mardinli kuaförün de içinde bulunduğu takım dünya şampiyonu oldu
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 29-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması'nda Mardinli kuaför Emrah Bilen'in de içerisinde yer aldığı Türk milli takımı, dünya şampiyonu oldu.
- 20.06.2022 20 Haz 12:17 Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyeleri şehit ailesini ziyaret etti
Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ve beraberindekiler 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde şehit düşen Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesini ziyaret etti.
- 18.06.2022 18 Haz 11:12 Mardin'de evde çıkan yangında yatalak hasta ağır yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde evde çıkan yangında 72 yaşındaki yatalak hasta ağır yaralandı.
- 17.06.2022 17 Haz 18:14 Midyat'ta zehirlendiği ileri sürülen yavru köpekler tedavi ediliyor
Mardin'in Midyat ilçesinde zehirlendiği iddia edilen sahipsiz 4 yavru köpek, tedavi altına alındı.
- 15.06.2022 15 Haz 09:57 Midyat Beledisince, YKS öncesi öğrencilere moral etkinliği yapıldı
Mardin'in Midyat Belediyesince, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşmaları ve keyifli dakikalar geçirmeleri amacıyla konser düzenlendi.
- 14.06.2022 14 Haz 17:10 Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından kurtarılan öğrenci hastanede tedavi altına alındı.
- 11.06.2022 11 Haz 10:34 Mardin'de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi
Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla 42,5 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- 10.06.2022 10 Haz 12:43 Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 6'ıncı yılında kabri başında anıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'nın Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 6'ıncı yılında Edirne'deki kabri başında anıldı.
- 08.06.2022 08 Haz 13:38 Üçü polis 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya Midyatlıların tepkisi dinmedi
Mardin'in Midyat ilçesinde vatandaşlar, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı hafızalarından silmedi.
- 08.06.2022 08 Haz 11:20 Mardin-Midyat yolunun bölünmüş yol haline getirilmesi için çalışmalar sürüyor
Mardin-Midyat yolunun tamamen bölünmüş yol haline getirilmesi için geçen yıl başlatılan çalışmalar devam ediyor.
- 07.06.2022 07 Haz 20:08 Mardin'de otomobil ters yattı: 4 yaralı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
- 05.06.2022 05 Haz 12:29 Haftanın tarihine bakış
İslam Peygamberi, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed, miladi takvime göre 8 Haziran 632'de Medine'de vefat etti.
- 01.06.2022 01 Haz 13:42 Midyat Kaymakamlığı "İş Sen'de Midyat Projesi"ni tanıttı
Midyat Kaymakamlığınca hayata geçirilen "İş Sen'de Midyat Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.
- 26.05.2022 26 May 10:53 Astım ve KOAH hastası olanlar dikkat
Mardin Midyat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Doktor İskan Zencir, tozlu havalarda; kronik rahatsızlığı, astım ve KOAH hastalarının zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, çıkmaları durumunda ise maske takmalarını önerdi.
- 25.05.2022 25 May 21:40 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, MİDYAT'TA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, esnaf ziyaretinin ardından çalışmaların sürdüğü 'Matiate Yeraltı Şehri Altunkaynak Kazı Alanı'na geçti.
- 25.05.2022 25 May 17:50 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de Matiate yer altı şehrini gezerek Midyat'ın dünya turizm pastasından hak ettiği yerini alması için gerekli çalışmaların başladığını söyledi.
- 25.05.2022 25 May 17:08 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı MARDİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'in Midyat ilçesinde incelemelerde bulundu.
- 25.05.2022 25 May 17:03 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, MİDYAT'TA
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve açılış için Mardin'in Midyat ilçesine geldi.
- 25.05.2022 25 May 12:45 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de temaslarda bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'in Midyat ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
- 25.05.2022 25 May 08:58 GÜNDEM / 25 Mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
- 24.05.2022 24 May 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mayıs 2022
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Kamyoncular Kooperatifini ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, meslek odaları, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.
- 24.05.2022 24 May 12:35 EZİDİLER 40 YIL SONRA AVRUPA'DAN KÖYLERİNE DÖNDÜ, YOLLARI TAŞLARLA KAPATILDI
MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Kaleli Mahallesi'ni, terör olayları nedeniyle yaklaşık 40 yıl önce terk ederek, çoğunluğu Almanya ve Belçika'ya yerleşen Ezidiler, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte ana vatanlarına dönme kararı aldı.
- 23.05.2022 23 May 11:57 Göçerler zengin bitki örtüsüne sahip Muş'a gelmeye başladı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden göçerler, hayvanlarını yaz döneminde yaylada beslemek amacıyla, zengin bitki örtüsüne sahip Muş'a gelmeye başladı.
- 18.05.2022 18 May 13:21 İstanbul'dan getirilen Afgan uyruklu vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi
İstanbul'dan getirilen Afganlar'ın, Mardin'in Midyat Devlet Hastanesinde, sağlık taramaları yapıldıktan sonra deport işlemleri yapılacağı belirtildi.
- 17.05.2022 17 May 13:56 TÜRKPATENT 12 ürünü coğrafi işaretli olarak tescilledi
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 12 ürüne ilişkin coğrafi işaret tescil başvurusunu onayladı.
- 16.05.2022 16 May 22:42 Son dakika 3. sayfa: Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi... Mardin'in Nusaybin-Midyat karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
- 16.05.2022 16 May 21:15 İbb Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı: "Erdoğan'ın Siirt'te Ne İşi Varsa, Ekrem İmamoğlu'nun da Karadeniz'de Aynı İşi Vardı"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mayıs ayı toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi tartışıldı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı; gezinin amacı ve masraflarının belediye bütçesinden karşılanıp karşılanmadığına ilişkin soru önergesine; “Büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemlerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te ne işi varsa, Ekrem İmamoğlu'nun da Karadeniz'de aynı işi vardı… Sayın Başkanımız kendi masraflarının tamamını kendisi karşılamıştır ve bu geziye ilişkin de kamu kaynağı kullanılmamıştır.” yanıtını verdi.
- 16.05.2022 16 May 15:55 Mardin'de takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün takla atması sonucu sürücü yaralandı.
- 15.05.2022 15 May 14:57 Midyat Belediyesinden "Engelliler Haftası" etkinliği
Mardin'in Midyat ilçesinde belediye tarafından "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
- 15.05.2022 15 May 13:51 Midyat Belediyesinden Engelliler Haftası Etkinliği
Hediyelerin verilmesi Midyat Belediye Başkan yardımcısının Ali Alptekin in konuşması, Engellilerin şiir ve türkü okuması Engelli birey Fatma Yılmaz ile röportaj Atiye Durak ile röportaj Esra Tan ile röportaj Midyat Belediyesinden Engelliler Haftası Etkinliği Mardin Midyat İlçe Belediyesince,...
- 15.05.2022 15 May 10:40 Yağışlarla birlikte mantar zehirlenmelerinde artış
Yağışlarla birlikte mantar zehirlenmelerinde artış Mardin'de mantar zehirlenme vakasında artışMARDİN – Mardin'in Midyat Devlet Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Hakan Özerol, mantar zehirlenme sayılarında önceki yıllara göre bu yıl artış olduğunu dile getirdi.
- 15.05.2022 15 May 10:34 Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı
MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
- 08.05.2022 08 May 20:31 Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı
Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul Anneler Günü dolayısıyla ilçede ikamet eden şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.
- 03.05.2022 03 May 10:36 TÜRKİYE'NİN İLK PETROL KUYUSUNDA 88 YIL SONRA YENİDEN SONDAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
TÜRKİYE'nin ilk petrol arama kuyusu olan 2 yıl sonra, 1936'da da yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurulan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü yakınındaki 'Basbirin-1' kuyusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1,5 ay önce...
- 30.04.2022 30 Nis 19:52 Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sevindirildi
Mardin'de, Midyat Girişimci Kadın Sosyal Dayanışma Derneği (MİGKAD) tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı dağıtıldı, nakdi yardım yapıldı.
- 28.04.2022 28 Nis 10:38 Tek isteği şehit eşinin isminin evinin sokağına verilmesi
Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un eşi Funda Akbulut, eşinin isminin evinin sokağa verilmesi için bir yıl önce belediyeye başvurduğunu ancak bir sonuç çıkmadığını belirterek, "O bu bayrak ve vatan için seve seve canını verdi isminin hiç silinmemesi, unutulmaması için en azından sokağa...
- 28.04.2022 28 Nis 00:26 Kadir Gecesi idrak edildi
Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, yurt içi ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti.
- 26.04.2022 26 Nis 10:22 Midyat Belediyesince iftar programı düzenlendi
Midyat Belediyesince iftar programı gerçekleştirildi.
- 24.04.2022 24 Nis 14:50 Mardin'de yaşayan ve yurt dışından gelen Süryaniler 2 yılın ardından Paskalya Bayramı'nı kutladı!
Mardin'de yaşayan ve Avrupa'dan şehre gelen Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı 2 yıl aradan sonra kiliselerinde ayin yaparak kutladı. Konuşma yapan Vali Demirtaş, "2 yıldan beri pandemiden dolayı bu bayramlar yapılmıyordu. Hem bizler yapamıyorduk hem onlar yapamıyordu. Çok şükür pandemi günlerini geride bıraktık. Süryani kardeşlerimizin bayramlarını huzur içinde yaptıklarını gördük.'' ifadelerini kullandı.
- 24.04.2022 24 Nis 12:45 Midyat'ta Süryaniler Paskalya Bayramı'nı ayin ile kutladı
Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Süryaniler Paskalya Bayramı'nı Mor Şarbel Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı.
- 22.04.2022 22 Nis 14:43 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜ, DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yolcu midibüsünün kayalıklara çarpıp yan yattığı kazada ölen 3 kişiden sürücü İbrahim Erkul'un (55) direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.
- 22.04.2022 22 Nis 14:26 3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yolcu midibüsünün kayalıklara çarpıp yan yattığı kazada ölen 3 kişiden sürücü İbrahim Erkul'un (55) direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.
- 21.04.2022 21 Nis 22:18 Mardin'de DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
MARDİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
- 21.04.2022 21 Nis 22:17 Son dakika 3. sayfa: Mardin'de terör örgütü üyesi olmak suçuyla aranan 2 kişi yakalandı
Son dakika 3. sayfa haberi: Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2 kişi yakalandı.
- 21.04.2022 21 Nis 12:17 EZİDİLER 40 YIL SONRA MARDİN'DE BULUŞUP, 'ÇARŞEMA SOR BAYRAMI'NI KUTLADI
AVRUPA'ya göç eden Ezidiler, 40 yıl sonra döndükleri Mardin'de kutsal bayramları 'Çarşema Sor'u kutladı.
- 21.04.2022 21 Nis 09:45 Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş, şehit polis Özsoy'un ailesiyle iftar yaptı
Son dakika gündem haberi: Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve eşi Ferdane Özbaş, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesiyle birlikte iftar yaptı.
- 20.04.2022 20 Nis 14:24 Turizm elçisi Korzay, Midyat tarihini tanıttı
Dünyanın birçok yerine gerçekleştirdiği gezilerle sosyal medyada tanıtım yaparak turizme destek sağlayan Gül Korzay Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi yerlerin tanıtımını yaptı.
- 20.04.2022 20 Nis 10:58 Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü
Türkiye'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Mardin Midyat ilçesinde kent merkezinde etkisini sürdürüyor.
- 18.04.2022 18 Nis 13:03 Midyat'ta mağarada başlayan kazı, devasa bir yer altı şehrine doğru ilerliyor (1)
HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'in Midyat ilçesinde içinde ibadethane, silo, su kuyuları bulunan ve dehlizlerle geçişlerin olduğu yer altı şehrinde milattan sonra 2. ve 3. yüzyıla ait çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı.
- 16.04.2022 16 Nis 10:45 Vali Demirtaş, Midyat'ta iftar programına katıldı
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat ilçesinde iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
- 15.04.2022 15 Nis 22:59 Artuklu Belediyesinin usulsüz harcamaları Denetim Raporlarına yansıdı
Mardin'in Artuklu Belediyesinin 2021 yılı Denetim Raporu'nda onlarca usulsüzlük tespit edilirken, belediyenin şirketlere özel ve ısmarlama ihaleler verdiği, birçok ödemenin usulsüz yapıldığı belirlendi.
- 12.04.2022 12 Nis 17:59 MİDYAT'TA TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
TÜRKİYE'nin güneyinden gelen ve 1 haftadır etkisini sürdüren toz taşınımı, Mardin'in Midyat ilçesinde görüş uzaklığının düşmesine neden oldu.
- 11.04.2022 11 Nis 18:01 Midyat'ta toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.
- 07.04.2022 07 Nis 14:17 Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlar dernek başkanları ile görüştü
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez ve ilçelerde bulunan muhtarlar dernek başkanlarıyla bir araya geldi.
- 04.04.2022 04 Nis 12:48 Şehit mühendis Gözenoğlu için mevlit programı düzenlendi
Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatı sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu için iftar ve mevlit programı düzenlendi.
- 04.04.2022 04 Nis 10:34 Terör saldırısında şehit olan inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu için Midyat ilçesinde iftar ve mevlit programı yapıldı.
- 04.04.2022 04 Nis 09:29 Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
- 02.04.2022 02 Nis 12:31 Karakol inşaatında şehit düşen mühendis oğlu için hüznü ve gururu birlikte yaşıyor
HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun babası, evladıyla gurur duyarken, acısını da unutamıyor.
- 01.04.2022 01 Nis 11:55 Turizm elçisi Gül Korzay, Mardin'den dünyaya yayılan Süryanı pizzasını tanıttı
Turizm elçisi olarak adlandırılan ve dünyanın birçok yerine gerçekleştirdiği gezilerde yaşadıklarını sosyal medyadan duyurup, tanıtım yaparak gittiği bölgelere katkı sunan Gül Korzay, Mardin'den dünyaya yayılan Süryani pizzasını tanıttı.
- 31.03.2022 31 Mar 14:48 Tarım Kredi Kooperatif Market'in 1000. şubesi Mardin'de açıldı
Mardin'de Tarım Kredi Kooperatif Market'in 1000. şubesi törenle hizmete girdi.
- 30.03.2022 30 Mar 17:44 Mardin'de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri
Mardin'in Midyat ilçesinde güvenlik köy korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri programı düzenlendi.
- 30.03.2022 30 Mar 09:22 Mardin'de "Uçurum" adlı oyun sahnelendi
Mardin'de "Uçurum" adlı oyun sahnelendi.
- 30.03.2022 30 Mar 09:17 Midyat Belediye Başkanı Şahin'e, ASKON'dan ziyaret
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mardin Şube Başkanı Hatip Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.
- 23.03.2022 23 Mar 10:48 Mardin'de "Adalet Ormanı" oluşturuldu
Mardin'in Dargeçit ilçesinde 40 dönüm alanda "Adalet Ormanı" oluşturuldu.
- 21.03.2022 21 Mar 17:26 "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi"nin açılışı yapıldı
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.