Son Dakika Midyat Haberleri

15:15 Mardin'de yol yapım ve onarım çalışması Mardin Büyükşehir Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışması sürüyor.

16:58 Çerkezköy Belediyesi'nden Lgs Başarısı Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi’nde eğitim görerek Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan 70 öğrenciden 18’i nitelikli liselere girme başarısı gösterdi.

13:00 ÇORUH NEHRİ'NDE KAYBOLAN İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde kaybolan baraj işçisi Harun Candan'ın (21) cansız bedenine ulaşıldı.

11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nde kaybolan Harun Candan'ın (21) cesedi nehre girdiği bölgenin 50 metre ötesinde bulundu. Yusufeli Barajı şantiyesinde çalışan gencin serinlemek için girdiği nehre girdiği öğrenildi.

12:02 MARDİN'DE SICAKTAN BUNALAN ESNAF, AĞAÇ DİBİNE SULU KLİMA KURDU MARDİN'in Midyat ilçesinde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıktan bunalan esnaf Beşir Akpınar, iş yerinin önüne sulu klima kurdu.

10:14 31 yıl önce şehit edilen 11 kişinin acısı ilk günkü gibi devam ediyor Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde terör örgütü PKK tarafından 22 Temmuz 1991'de bir araca düzenlenen mayınlı saldırıda şehit olan 11 kişi, mezarları başında dualarla anıldı.

15:32 8 bin çocuk ve genç, yaz tatilinde spor yapacak Mardin Büyükşehir Belediyesince kentte açılan yaz spor kurslarından yaklaşık 8 bin kişi faydalanacak.

18:30 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Velid Bekdaş, Mardin'in Midyat ilçesindeki kabri başında anıldı.

12:42 MİDYAT'TA 'BAYRAM' BEREKETİ; 4 GÜNDE 40 BİN TURİST AĞIRLANDI FARKLI din, dil ve ırktan insanları buluşan ve hoşgörü iklimi ile dikkati çeken Mardin'in Midyat ilçesi, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

11:29 Hava destekli trafik denetimi yapıldı Mardin'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

10:20 PKK katliamından kurtulan aile fertleri 35 yıl önceki vahşeti anlattı Mardin'in Midyat ilçesinde 8 Temmuz 1987'de aynı aileden katledilen 7'si çocuk 2'si kadın toplam 9 sivil, aileleri tarafından mezarları başında dualarla anıldı.

15:16 Avusturalya'dan memleketine dönüş yapan doktor mesleğini Midyat'ta sürdürecek Yıllarca yurt dışında görev yapan doktor Zeki Sağdıç (65), kesin dönüş yaptığı memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde aile hekimi olarak göreve başlayacak.

14:10 Mardin'de gözaltına uyuşturucu satıcısı tutuklandı Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13:06 Mardin'de Toplu Ulaşıma Zam Mardin’de şehir içi ve ilçeler arası toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30’un üzerinde yeni bir zam daha yapıldı. Yeni zamla birlikte şehir içi ulaşımda kartlı binişler 4 TL’den 5 TL 25 kuruşa yükseldi.

11:01 Geleceğin "kitap kurtları" bebek kütüphanelerinde buluşuyor (1) Kültür ve Turizm Bakanlığınca okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması için ülkenin çeşitli yerlerinde bebek kütüphaneleri kuruluyor.

12:14 Mardinli kuaförün de içinde bulunduğu takım dünya şampiyonu oldu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 29-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması'nda Mardinli kuaför Emrah Bilen'in de içerisinde yer aldığı Türk milli takımı, dünya şampiyonu oldu.

12:17 Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyeleri şehit ailesini ziyaret etti Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ve beraberindekiler 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde şehit düşen Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesini ziyaret etti.

11:12 Mardin'de evde çıkan yangında yatalak hasta ağır yaralandı Mardin'in Midyat ilçesinde evde çıkan yangında 72 yaşındaki yatalak hasta ağır yaralandı.

18:14 Midyat'ta zehirlendiği ileri sürülen yavru köpekler tedavi ediliyor Mardin'in Midyat ilçesinde zehirlendiği iddia edilen sahipsiz 4 yavru köpek, tedavi altına alındı.

09:57 Midyat Beledisince, YKS öncesi öğrencilere moral etkinliği yapıldı Mardin'in Midyat Belediyesince, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşmaları ve keyifli dakikalar geçirmeleri amacıyla konser düzenlendi.

17:10 Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı Mardin'in Midyat ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından kurtarılan öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

10:34 Mardin'de jandarma ekipleri 42,5 kilogram esrar ele geçirdi Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla 42,5 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

12:43 Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 6'ıncı yılında kabri başında anıldı Mardin'in Midyat ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'nın Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 6'ıncı yılında Edirne'deki kabri başında anıldı.

13:38 Üçü polis 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya Midyatlıların tepkisi dinmedi Mardin'in Midyat ilçesinde vatandaşlar, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı hafızalarından silmedi.

11:20 Mardin-Midyat yolunun bölünmüş yol haline getirilmesi için çalışmalar sürüyor Mardin-Midyat yolunun tamamen bölünmüş yol haline getirilmesi için geçen yıl başlatılan çalışmalar devam ediyor.

12:29 Haftanın tarihine bakış İslam Peygamberi, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed, miladi takvime göre 8 Haziran 632'de Medine'de vefat etti.

10:53 Astım ve KOAH hastası olanlar dikkat Mardin Midyat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Doktor İskan Zencir, tozlu havalarda; kronik rahatsızlığı, astım ve KOAH hastalarının zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, çıkmaları durumunda ise maske takmalarını önerdi.

21:40 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, MİDYAT'TA Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, esnaf ziyaretinin ardından çalışmaların sürdüğü 'Matiate Yeraltı Şehri Altunkaynak Kazı Alanı'na geçti.

17:50 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak" Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Midyat, dünya turizm pastasından hak ettiği yeri, parçayı alacak" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de Matiate yer altı şehrini gezerek Midyat'ın dünya turizm pastasından hak ettiği yerini alması için gerekli çalışmaların başladığını söyledi.

17:08 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de zılgıtlarla karşılandı MARDİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'in Midyat ilçesinde incelemelerde bulundu.

17:03 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, MİDYAT'TA KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret ve açılış için Mardin'in Midyat ilçesine geldi.

08:58 GÜNDEM / 25 Mayıs 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mayıs 2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Kamyoncular Kooperatifini ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, meslek odaları, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.

12:35 EZİDİLER 40 YIL SONRA AVRUPA'DAN KÖYLERİNE DÖNDÜ, YOLLARI TAŞLARLA KAPATILDI MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı Kaleli Mahallesi'ni, terör olayları nedeniyle yaklaşık 40 yıl önce terk ederek, çoğunluğu Almanya ve Belçika'ya yerleşen Ezidiler, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte ana vatanlarına dönme kararı aldı.

11:57 Göçerler zengin bitki örtüsüne sahip Muş'a gelmeye başladı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden göçerler, hayvanlarını yaz döneminde yaylada beslemek amacıyla, zengin bitki örtüsüne sahip Muş'a gelmeye başladı.

13:21 İstanbul'dan getirilen Afgan uyruklu vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi İstanbul'dan getirilen Afganlar'ın, Mardin'in Midyat Devlet Hastanesinde, sağlık taramaları yapıldıktan sonra deport işlemleri yapılacağı belirtildi.

13:56 TÜRKPATENT 12 ürünü coğrafi işaretli olarak tescilledi Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 12 ürüne ilişkin coğrafi işaret tescil başvurusunu onayladı.

21:15 İbb Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı: "Erdoğan'ın Siirt'te Ne İşi Varsa, Ekrem İmamoğlu'nun da Karadeniz'de Aynı İşi Vardı" İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mayıs ayı toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi tartışıldı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı; gezinin amacı ve masraflarının belediye bütçesinden karşılanıp karşılanmadığına ilişkin soru önergesine; “Büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemlerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te ne işi varsa, Ekrem İmamoğlu'nun da Karadeniz'de aynı işi vardı… Sayın Başkanımız kendi masraflarının tamamını kendisi karşılamıştır ve bu geziye ilişkin de kamu kaynağı kullanılmamıştır.” yanıtını verdi.

13:51 Midyat Belediyesinden Engelliler Haftası Etkinliği Hediyelerin verilmesi Midyat Belediye Başkan yardımcısının Ali Alptekin in konuşması, Engellilerin şiir ve türkü okuması Engelli birey Fatma Yılmaz ile röportaj Atiye Durak ile röportaj Esra Tan ile röportaj Midyat Belediyesinden Engelliler Haftası Etkinliği Mardin Midyat İlçe Belediyesince,...

10:40 Yağışlarla birlikte mantar zehirlenmelerinde artış Yağışlarla birlikte mantar zehirlenmelerinde artış Mardin'de mantar zehirlenme vakasında artışMARDİN – Mardin'in Midyat Devlet Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Hakan Özerol, mantar zehirlenme sayılarında önceki yıllara göre bu yıl artış olduğunu dile getirdi.

10:34 Midyat'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

20:31 Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul Anneler Günü dolayısıyla ilçede ikamet eden şehit annelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

10:36 TÜRKİYE'NİN İLK PETROL KUYUSUNDA 88 YIL SONRA YENİDEN SONDAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI TÜRKİYE'nin ilk petrol arama kuyusu olan 2 yıl sonra, 1936'da da yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurulan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyü yakınındaki 'Basbirin-1' kuyusunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 1,5 ay önce...

19:52 Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sevindirildi Mardin'de, Midyat Girişimci Kadın Sosyal Dayanışma Derneği (MİGKAD) tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı dağıtıldı, nakdi yardım yapıldı.

10:38 Tek isteği şehit eşinin isminin evinin sokağına verilmesi Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un eşi Funda Akbulut, eşinin isminin evinin sokağa verilmesi için bir yıl önce belediyeye başvurduğunu ancak bir sonuç çıkmadığını belirterek, "O bu bayrak ve vatan için seve seve canını verdi isminin hiç silinmemesi, unutulmaması için en azından sokağa...

00:26 Kadir Gecesi idrak edildi Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, yurt içi ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti.

14:50 Mardin'de yaşayan ve yurt dışından gelen Süryaniler 2 yılın ardından Paskalya Bayramı'nı kutladı! Mardin'de yaşayan ve Avrupa'dan şehre gelen Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı 2 yıl aradan sonra kiliselerinde ayin yaparak kutladı. Konuşma yapan Vali Demirtaş, "2 yıldan beri pandemiden dolayı bu bayramlar yapılmıyordu. Hem bizler yapamıyorduk hem onlar yapamıyordu. Çok şükür pandemi günlerini geride bıraktık. Süryani kardeşlerimizin bayramlarını huzur içinde yaptıklarını gördük.'' ifadelerini kullandı.

12:45 Midyat'ta Süryaniler Paskalya Bayramı'nı ayin ile kutladı Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Süryaniler Paskalya Bayramı'nı Mor Şarbel Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı.

14:43 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜ, DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yolcu midibüsünün kayalıklara çarpıp yan yattığı kazada ölen 3 kişiden sürücü İbrahim Erkul'un (55) direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

14:26 3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yolcu midibüsünün kayalıklara çarpıp yan yattığı kazada ölen 3 kişiden sürücü İbrahim Erkul'un (55) direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

22:18 Mardin'de DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama MARDİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

22:17 Son dakika 3. sayfa: Mardin'de terör örgütü üyesi olmak suçuyla aranan 2 kişi yakalandı Son dakika 3. sayfa haberi: Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2 kişi yakalandı.

09:45 Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş, şehit polis Özsoy'un ailesiyle iftar yaptı Son dakika gündem haberi: Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve eşi Ferdane Özbaş, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesiyle birlikte iftar yaptı.

14:24 Turizm elçisi Korzay, Midyat tarihini tanıttı Dünyanın birçok yerine gerçekleştirdiği gezilerle sosyal medyada tanıtım yaparak turizme destek sağlayan Gül Korzay Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi yerlerin tanıtımını yaptı.

10:58 Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü Türkiye'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Mardin Midyat ilçesinde kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

13:03 Midyat'ta mağarada başlayan kazı, devasa bir yer altı şehrine doğru ilerliyor (1) HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'in Midyat ilçesinde içinde ibadethane, silo, su kuyuları bulunan ve dehlizlerle geçişlerin olduğu yer altı şehrinde milattan sonra 2. ve 3. yüzyıla ait çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı.

10:45 Vali Demirtaş, Midyat'ta iftar programına katıldı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat ilçesinde iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

22:59 Artuklu Belediyesinin usulsüz harcamaları Denetim Raporlarına yansıdı Mardin'in Artuklu Belediyesinin 2021 yılı Denetim Raporu'nda onlarca usulsüzlük tespit edilirken, belediyenin şirketlere özel ve ısmarlama ihaleler verdiği, birçok ödemenin usulsüz yapıldığı belirlendi.

17:59 MİDYAT'TA TOZ TAŞINIMI; GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ TÜRKİYE'nin güneyinden gelen ve 1 haftadır etkisini sürdüren toz taşınımı, Mardin'in Midyat ilçesinde görüş uzaklığının düşmesine neden oldu.

18:01 Midyat'ta toz taşınımı etkisini sürdürüyor Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.

14:17 Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlar dernek başkanları ile görüştü Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez ve ilçelerde bulunan muhtarlar dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

12:48 Şehit mühendis Gözenoğlu için mevlit programı düzenlendi Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatı sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu için iftar ve mevlit programı düzenlendi.

10:34 Terör saldırısında şehit olan inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu için Midyat ilçesinde iftar ve mevlit programı yapıldı.

09:29 Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

12:31 Karakol inşaatında şehit düşen mühendis oğlu için hüznü ve gururu birlikte yaşıyor HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun babası, evladıyla gurur duyarken, acısını da unutamıyor.

11:55 Turizm elçisi Gül Korzay, Mardin'den dünyaya yayılan Süryanı pizzasını tanıttı Turizm elçisi olarak adlandırılan ve dünyanın birçok yerine gerçekleştirdiği gezilerde yaşadıklarını sosyal medyadan duyurup, tanıtım yaparak gittiği bölgelere katkı sunan Gül Korzay, Mardin'den dünyaya yayılan Süryani pizzasını tanıttı.

17:44 Mardin'de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri Mardin'in Midyat ilçesinde güvenlik köy korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri programı düzenlendi.

09:17 Midyat Belediye Başkanı Şahin'e, ASKON'dan ziyaret Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mardin Şube Başkanı Hatip Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.