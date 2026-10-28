Borsa İstanbul Midyat Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Kupası voleybol şampiyonu oldu - Son Dakika
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Borsa İstanbul Midyat Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Kupası voleybol şampiyonu oldu

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Borsa İstanbul Midyat Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Kupası voleybol şampiyonu oldu
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Mardin'in Midyat ilçesinde kurumlar arası düzenlenen Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvasının finalinde Borsa İstanbul Midyat Anadolu Lisesi, Midyat Devlet Hastanesini yenerek şampiyon oldu. Törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvasını Borsa İstanbul Midyat Anadolu Lisesi takımı kazandı.

Midyat Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kurumlar arası düzenlenen turnuvanın finalinde Borsa İstanbul Midyat Anadolu Lisesi ile Midyat Devlet Hastanesi karşılaştı.

Final karşılaşmasını Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya ve eşi İhsaniye Kaya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Üsteğmen Ahmet Suat Sağlam, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Tunç ve vatandaşlar izledi.

Turnuvada, Borsa İstanbul Midyat Anadolu Lisesi birinci, Midyat Devlet Hastanesi ikinci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de üçüncü oldu.

Midyat İlçe Orman İşletme Şefliği de turnuvanın en centilmen takımı seçildi.

Düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve para ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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