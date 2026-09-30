Mardin Midyat cinayetinden 12 yıl 6 ay hapis cezası onanan Şükrü Akçay Adana'da yakalandı - Son Dakika
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Mardin Midyat cinayetinden 12 yıl 6 ay hapis cezası onanan Şükrü Akçay Adana'da yakalandı

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Mardin Midyat cinayetinden 12 yıl 6 ay hapis cezası onanan Şükrü Akçay Adana\'da yakalandı
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Mardin Midyat'ta 2021'de işlenen cinayetten hakkında Yargıtay'ın onadığı 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Şükrü Akçay, Adana'da 200 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 2021 yılında işlenen cinayet nedeniyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü Akçay, Adana'da polis ekiplerinin 200 saatlik kamera incelemesi sonucu saklandığı evde yakalandı.

Olay, 21 Kasım 2021'de Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çamyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak-verecek meselesi nedeniyle iki aile arasında başlayan husumet cinayetle sonuçlandı. Çoban Musa Çelik, uzun namlulu tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin korucubaşı Şükrü Akçay (50) ile kardeşleri V.A. ve M.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada M.A. beraat ederken, V.A. hakkında silahlı tehdit suçundan 1 yıl 8 ay, Şükrü Akçay hakkında ise kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cezaevine girdikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere kısa süre önce tahliye edilen Şükrü Akçay'ın dosyası Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, Akçay hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Sosyal medyada 'Şirin Akçay' adıyla tanındı

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Şükrü Akçay, burada "Şirin Akçay" ismiyle yaptığı paylaşımlarla tanınır hale geldi. Akçay'ın vücuduna "Mardin Canavarı" ve "Yiğidin Bakışı Can Alır" gibi ifadelerin yer aldığı dövmeler yaptırdığı görülen videoları milyonlarca kez izlendi.

200 saatlik görüntü incelendi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şükrü Akçay'ın Adana'ya geldiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine cinayet dedektifleri, kent genelindeki KGYS ve güvenlik kameralarından yaklaşık 200 saatlik görüntüyü inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Şükrü Akçay'ın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Akçay'ı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şükrü Akçay, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Yargıtay3. SayfaMidyatMardinGüncelAdanaSuçSon Dakika

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