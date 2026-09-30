Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay\'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi, son dönemde gündeme gelen AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları da yeniden gündeme taşıdı. Tugay gün içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu da ziyaret etmişti.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞ, YENİ PARTİYE KATILMAMIŞTI

Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklamıştı. Tugay, istifa kararını CHP'deki gelişmeler ve "mutlak butlan" sürecine ilişkin itirazları kapsamında aldığını belirtmişti.

Tugay'ın CHP'den ayrılmasının ardından, "Özgür Özel ve ekibini kuracağı parti dışında başka bir siyasi oluşuma katılmayacağı" yönünde açıklamaları da olmuştu. Ancak Tugay, daha sonra Yeni Parti’ye de katılmama kararı almıştı. 

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti - Son Dakika
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