Mardin Midyat\'ta belediye yemekhanesinde Heimlich manevrası eğitimi verildi

Mardin'de, Midyat Devlet Hastanesinin katkılarıyla kalp durması ve solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması gibi acil durumlarda hayat kurtaran "Heimlich" manevrası anlatıldı.

Midyat Devlet Hastanesinin katkılarıyla, toplumda ilk yardım bilincini artırmak ve acil durumlarda doğru müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla "Temel Yaşam Desteği ve Heimlich Manevrası Eğitimi" düzenlendi. Ortaçarşı Mahallesi'nde belediyenin yemekhane bölümünde Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Uzmanı Uzman Dr. Mehmet Burak Peköz, Acil Tıp Uzmanı Uzmanı Dr. Yunus Akdaş'ın katılımlarıyla, davetlilere "Temel Yaşam Desteği ve Heimlich Manevrası Eğitimi" verildi.