"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu olma niteliği taşıyan Osman Gazi, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli doğal gaz üretimini ikiye katlamak üzere yola çıktı.

Osman Gazi'nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla Filyos’tan Karadeniz’e uğurlandığı törene Cumhurbaşkanı Erdoğan videolu mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında "Bugün enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

Mavi Vatan'ın ilk fabrikası" src="https://foto.sondakika.com/haber/2026/10/17/osman-gazi-gaz-uretimi-icin-yo-20339238-5373_1_m.jpg"> Mavi Vatan'ın ilk fabrikası" src="https://foto.sondakika.com/haber/2026/10/17/osman-gazi-gaz-uretimi-icin-yo-20339238-5373_1_m.jpg">

"2027'DEN İTİBAREN HER 3 HANEDEN 1'İ YERLİ DOĞAL GAZIMIZI KULLANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz.

Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan Mavi Vatan'ın ilk fabrikasıdır.

(Osman Gazi) Üzerindeki 21 farklı üniteyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir.

Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027'den itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak."

"HEDEFİMİZ BU YIL BİTMEDEN OSMAN GAZİ'NİN ALEV KULESİNDE ATEŞİ YAKMAK"

Törende konuşma yapan Bakan Bayraktar, "Hedefimiz bu yıl bitmeden Osman Gazi'nin alev kulesinde Sakarya Gaz Sahası'nın ateşini yakmak" ifadelerini kullandı. Bayraktar, 2027'de Osman Gazi'nin Sakarya sahasındaki gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe yükselteceğini aktardı.

20 YIL BOYUNCA GÖREVDE KALACAK

140 kişilik personel kapasitesine sahip olan Osman Gazi, 7/24 esaslı olarak 20 yıl boyunca belirlenen lokasyonda görev yapacak. Osman Gazi, karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta adeta bir fabrika gibi çalışarak işlenen doğal gazı, kullanıma hazır olarak ulusal şebekeye iletecek.

8 MİLYON HANENİN DOĞAL GAZ İHTİYACI KARADENİZ'DEN KARŞILANACAK

Osman Gazi, Sakarya Gaz Sahası'nda mevcutta günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimi iki katına yani 20 milyon metreküpe çıkaracak. Halihazırda 4 milyon hane yerli doğal gazı kullanırken Osman Gazi'nin devreye girmesiyle birlikte toplam 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanacak. Osman Gazi'nin her gün üreteceği gaz, bugünkü gaz fiyatlarıyla yaklaşık 10 milyon dolarlık bir mali büyüklüğe tekabül edecek. Platformun, Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık bir katkısı olacağı hesaplanıyor.