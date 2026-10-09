Mardin Midyat\'ta kaçak sigara operasyonunda 12 bin 900 paket ele geçirildi

Mardin Midyat'ta kaçak sigara operasyonunda 12 bin 900 paket ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Emniyet Müdürlüğü, Midyat'ta durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramada 12 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde durdurulan 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 12 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Midyat'ta durdurulan iki ayrı araçta aramalar yapıldı.
Aramalarda, 12 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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