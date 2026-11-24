Erzurum'un bilinmeyen tarihine yönelik araştırmalarını sürdüren Özdemir'in paylaştığı 120 yıllık belge, şehrin Rusya, Kafkasya ve Anadolu arasındaki enerji ticaretinde üstlenmiş olabileceği role ilişkin soruları yeniden gündeme getirdi.

RUSYA TEBAASINDAN ERMENİ PETROL TÜCCARI: RAVİDOF

Sultan II. Abdülhamid dönemine ait belge, Osmanlı Arşivi'nin Yıldız Mütenevvi Maruzat tasnifinde Y.MTV. 289/109 numarasıyla kayıtlı bulunuyor. Belgede, Rusya Devleti tebaasından ve Ermeni milletinden olan Ravidof'un Erzurum'da petrol ticaretiyle uğraştığı kaydediliyor.

SEYAHAT İZNİ YAZIŞMASINDAN ÇIKAN TİCARET KAYDI

Ravidof'un Rusya'ya gidip yeniden Osmanlı topraklarına dönmek istemesi üzerine başlayan resmi yazışmalar, 4. Ordu Müşirliği, Babıali ve Seraskerlik makamlarına kadar ulaştı. Özdemir'e göre, görünüşte bir seyahat iznine ilişkin olan belge, bugün Erzurum'un petrol ticareti geçmişine ışık tutan bir tarihi kaynak niteliği taşıyor.

"BAKÜ PETROLLERİ ERZURUM ÜZERİNDEN Mİ TAŞINIYORDU?"

Rusya tebaasından Ermeni bir tüccarın Erzurum'da petrol ticareti yapmasının, dönemin uluslararası ticaret ilişkilerine dair önemli soruları beraberinde getirdiğini vurgulayan Özdemir, "Ravidof, ticaretini yaptığı petrolü nereden temin ediyordu? Bakü petrolleri Erzurum üzerinden Anadolu'ya taşınıyor muydu? Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki petrol ticaretinde Ermeni tüccarlar nasıl bir rol üstleniyordu? Erzurum, bu ticaretin bölgesel dağıtım merkezlerinden biri olabilir miydi? Bu sorular henüz kesin olarak cevaplanmış olmasa da tarihi belge, Erzurum'un enerji geçmişinin daha kapsamlı araştırılması gerektiğini gösteriyor" dedi.

ERMENİ TÜCCARLARIN ROLÜ ARAŞTIRILMAYI BEKLİYOR

Osmanlı döneminde uluslararası ticari ilişkilerde faaliyet gösteren Ermeni tüccarların Erzurum'daki petrol ticaretinde nasıl bir yere sahip olduğunun da araştırılması gerektiğini ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Ravidof tek başına faaliyet gösteren bir tüccar mıydı, yoksa daha geniş bir ticaret ağının parçası mıydı? Rusya'daki petrol şirketleriyle bağlantısı var mıydı? Erzurum'da petrol depoları ve satış merkezleri bulunuyor muydu? Yeni arşiv belgelerinin ortaya çıkarılması, bu soruların cevaplanmasına katkı sağlayabilir."

"BELGE TEK BAŞINA KANITLAMIYOR"

Petrol ve neft üzerine yürüttüğü çalışmaların, Erzurum'un yalnızca askeri, siyasi ve kültürel kimliğiyle değil, enerji ticareti geçmişiyle de değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiğini belirten Özdemir, "Ravidof'a ilişkin belge, Erzurum'da petrol üretildiğini veya Rusya'dan petrol ithal edildiğini tek başına kanıtlamıyor. Ancak şehrin 1906 yılında petrol ticaretine sahne olduğunu gösteriyor. Bu tarihi kayıt, Erzurum'un Rusya, Kafkasya ve Anadolu arasındaki enerji ticaretinde üstlenmiş olabileceği rolün yeniden araştırılması açısından önemli bir başlangıç noktası oluşturuyor. Belki de bu soruların cevapları, Osmanlı arşivlerinin henüz gün yüzüne çıkarılmamış belgelerinde saklıdır" diye konuştu.

Şehir Araştırmacısı Taner Özdemir

120 YILLIK BELGE, ASIRLIK SORULAR

Ravidof belgesinin yalnızca bir petrol tüccarının hikayesini değil, Erzurum'un geçmişteki ticari kimliğine ilişkin henüz aydınlatılmamış bir dönemi de gündeme taşıdığını kaydeden Özdemir, "Erzurum, Osmanlı döneminde Rusya petrollerinin Anadolu'ya ulaştırıldığı önemli bir ticaret merkezi olabilir miydi? Ermeni tüccarlar bu ticaretin aracılığını mı yapıyordu?" sorularını yöneltti.