Argan Çınar:

çok mu önemli bir şey bu bize ne kardeşim bu haberden

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Canbolat Toker: Olumlu veya olumsuz etkileşim aldiği sürece bu haberler çikmaya devam eder. Bakmadan geçse millet bu haberler daha az çikar :) 0 0