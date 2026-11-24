Hollywood yıldızı Will Smith'in ABD'nin Calabasas kentinde bulunan 42 milyon dolar değerindeki lüks malikanesinde yeniden yangın çıktı. 150 dönümlük arazi üzerindeki evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ünlü oyuncunun malikanesinin daha önce de yangın nedeniyle hasar gördüğü ortaya çıktı.

AYNI EVDE İKİNCİ YANGIN

Will Smith ve eşi Jada Pinkett Smith'in ortak kullandığı malikanede 2021 yılında da yangın çıkmıştı. Bodrum katında başladığı belirtilen yangında bir itfaiye eri tedavi görmüş, olayda başka yaralanan olmamıştı. Yangının ardından evde kapsamlı tadilat yapılmıştı.

Ünlü çiftin malikanesi, geçen yıl meydana gelen yıkıcı Palisades orman yangınından da etkilenmişti. Alevler eve ulaşmasa da aile güvenlik nedeniyle evi tahliye etmek zorunda kalmıştı.

42 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Will Smith, 2003 yılında satın aldığı arazideki malikanenin inşaatını 2010 yılında tamamladı. Altı yatak odası ve 13 banyosu bulunan lüks ev, bir dönem 42 milyon dolara satışa çıkarılmış ancak Smith evi elinde tutmaya karar vermişti.

JADA PINKETT SMITH İLE İLİŞKİLERİ DE KONUŞULMUŞTU

Aralık 1997'de evlenen Will Smith ve Jada Pinkett Smith'in 2023 yılında uzun süredir ayrı yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Çiftin daha sonra yeniden bir araya geldiği öğrenilmişti. Smith ailesi, son olarak Will Smith'in iki oğlu, eşi Jada ve eski eşi Sheree Zampino ile birlikte yemek yerken görüntülenmesiyle dikkat çekmişti.