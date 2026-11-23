Hollywood yıldızı Will Smith'in, eşi Jada Pinkett Smith ile birlikte sahibi olduğu Calabasas'taki malikanede yangın çıktı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 150 dönümlük arazi üzerinde bulunan ve değeri 42 milyon dolar olarak anılan evden alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Habertürk'ün aktardığına göre yangın sabaha karşı başladı; evin önünde birden fazla acil müdahale aracı görüldü. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

AYNI EVDE 2021'DE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Smith çiftinin evi alevlerle ilk kez gündeme gelmiyor. Malikanede 2021'de de yangın çıkmış, bodrum katında başladığı belirtilen o yangının ardından ev tadilattan geçirilmişti. Aileye yakın bir kaynak o dönem Page Six'e, "Yangın bodrum katında başladı. Bir itfaiyeci tedavi edildi, ancak herkesin durumu iyi" demişti.

Ev, Ocak 2025'te Los Angeles'ı etkileyen Palisades orman yangını sırasında da tahliye edilmişti; alevler o zaman malikaneye ulaşmamıştı.

ARAZİYİ 2003'TE ALDI, EVİ SATMAKTAN VAZGEÇTİ

"Bad Boys", "Men in Black" ve "Umudunu Kaybetme" filmleriyle tanınan, "King Richard"daki rolüyle 2022'de En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Smith, Calabasas'taki araziyi 2003'te satın aldı. Altı yatak odalı, 13 banyolu evin inşaatı 2010'da tamamlandı. Oyuncu bir yıl sonra evi 42 milyon dolara satışa çıkardı, ancak sonra satmaktan vazgeçti.

Will Smith ile Jada Pinkett Smith Aralık 1997'den beri evli. Çiftin bir dönem ayrı yaşadığı 2023'te ortaya çıkmış, ikilinin sonradan yeniden bir araya geldiği öğrenilmişti.