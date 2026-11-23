İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23 Kasım’da düzenlenen üçüncü birleşiminde gergin anlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından gerçekleşen ilk bütçe görüşmeleri öncesinde, YENİ Partili üyelerin pankartlarla salona girme girişimiyle başlayan gerginlik toplantı salonuna da sıçradı. Oturum sırasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile AK Partili meclis üyeleri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede karşılıklı hakaretlere dönüştü.

PARMAK SALLAYARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantıdaki sözlü atışma büyürken Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yerinden kalkarak karşı sıradaki üyelere doğru yöneldiği ve parmağıyla işaret ederek tepki gösterdiği görüldü. Taraflar arasında “Otur yerine” çıkışıyla alevlenen tartışma, sert el kol hareketleri ve hakaretlerle devam etti.

“GERİZEKALI” VE “SALAK” SÖZLERİ KAMERALARA YANSIDI

Gerilimin tırmandığı anlarda salonda “Gerizekalı”, “Sensin gerizekalı” ve “Salak” ifadelerinin karşılıklı olarak dile getirildiği duyuldu. Üyelerin birbirine yönelik sert tepkileri nedeniyle oturumda tansiyon iyice yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da o anlarda yaşananları meclis kürsüsünden sakince izledi.

MECLİS ÜYELERİ ARAYA GİREREK YATIŞTIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesini önlemek için diğer meclis üyeleri tarafların arasına girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Salondaki pek çok kişinin ayağa kalktığı ve gerginliğin sürdüğü o anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.