İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından başkanlık ettiği meclis toplantısı öncesinde gerginlik yaşandı. Pankartla salona girmek isteyen Yeni Partili meclis üyelerine izin verilmemesi üzerine arbede çıktı.

PANKARTLA SALONA ALINMADILAR

Kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi öncesinde Yeni Partili meclis üyeleri Saygın Ekiz, Mustafa Vatansever ve Umut Ergül, Tugay'ı protesto etmek amacıyla üzerinde "Halkın iradesi satılık değildir" yazılı dövizlerle meclis salonuna girmek istedi.

Belediye görevlilerinin pankartlarla salona girişe izin vermemesi üzerine meclis üyeleri ile görevliler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, taraflar arasında arbedeye dönüştü.

TUGAY: BURASI DEMOKRASİ ORTAMIDIR

Gerginliğin ardından toplantıyı açmadan önce konuşan Tugay, olayla ilgili herhangi bir talimat vermediğini belirterek şunları söyledi:

"Ben herhangi kötü muamele yapılması talimatında bulunmadım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu daha sonra öğreneceğim. Hepsinin tutanakları tutulur. Herkes yaptığı ile ilgili yasal sınırları dışına taşan bir tavır içerisine girdiyse hesabını verir. Burası demokrasi ortamıdır. Burada insanlar tabii ki görüşlerini dile getirecek. Ama nihayetinde bu meclis İzmir'e hizmet edilmesi için, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için çalışan bir yerdir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir."

"LÜTFEN PROTESTONUZU YAPIN"

Salondaki izleyicilere de seslenen Tugay, "Şu anda beni bir şekilde protesto etmek isteyen izleyici arkadaşlarımız varsa, gençleri görüyorum, onlar gelmişler. Lütfen protestonuzu yapın, ondan sonra sizi dışarı alalım ki sağlıklı şekilde meclis çalışmasını sürdürebilelim. Eğer meclisin çalışmasını bozalım diye düşünüyorsanız bunun İzmir'e faydası yok, size faydası yok, halka faydası yok" dedi.

"İKİ MECLİS ÜYEMİZDEN BİRİ GÖĞÜS AĞRISIYLA HASTANEYE GÖNDERİLDİ"

YENİ Partili Meclis Üyesi Mustafa Vatansever ise arbedede meclis üyelerinin darbedildiğini öne sürdü. Vatansever, "İki meclis üyemizden biri göğüs ağrısıyla 112 ile gönderildi, diğeri sıra bekliyor. Eşrefpaşa Belediye Hastanesinin değerli çalışanları orada. Siz kuşkusuz emir vermemiş olabilirsiniz. Ama sizin mensubu olduğunuz siyasi partinin, devlet görevlileri burada ilk kez demokratik bir meclisi işlemez hâle getirmişlerdir. İnsanlar darbedilmiştir. Bunun sorumluluğu siz direkt olmasanız bile mensubu olduğunuz siyasi partidir" ifadelerini kullandı.

Tugay, 7 Ekim 2026'da AK Parti'ye katılmıştı.