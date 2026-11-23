Sibel Turnagöl, yıllar sonra televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yeşilçam'ın tanınan oyuncusunun şimdiki hayatı ve değişmeyen görünümü merak uyandırdı.

YILLAR SONRA MASTERCHEF EKRANLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Bir dönemin tanınan oyuncularından Sibel Turnagöl, TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 21 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümüne konuk oldu. Uzun süredir oyunculuk projelerinde yer almayan 58 yaşındaki sanatçıyı karşılarında gören izleyiciler şaşkınlık yaşadı. Yeşilçam filmleriyle hafızalara kazınan Turnagöl'ün yıllar sonra kameralar karşısına geçmesi, eski hayranlarını da sevindirdi. Ancak programda en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri, oyuncunun yıllara rağmen koruduğu doğal görünümü oldu. Turnagöl'ün görünümüne ilişkin yapılan yorumlarda estetik müdahalelerden uzak, doğal bir yaşlanma süreci geçirdiği yönündeki değerlendirmeler öne çıktı. "Doğal yaşlanmış", "Estetiksiz gibi ne güzel" ve "Vay be kadın aynı kalmış" yorumları dikkat çekti.

OYUNCULUĞU BIRAKTI, SANAYİDE LOKANTA AÇTI

Sibel Turnagöl'ün son yıllardaki yaşamı, oyunculuk kariyerinden oldukça farklı bir noktaya taşındı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan sanatçı, işlettiği esnaf lokantasıyla yeni bir sektöre adım attı. 2023 yılında açılan lokantada İzmir köfte, orman kebabı ve et sote gibi ev yemekleri müşterilere sunuluyor. Sanayi esnafına ve bölgedeki müşterilere hizmet veren işletme, Turnagöl'ün oyunculuk dışındaki hayatının en dikkat çeken parçalarından biri haline geldi. Bir dönem kamera karşısında gördüğümüz sanatçının şimdi mutfak ve restoran işletmeciliğiyle ilgilenmesi, kariyerindeki değişimin en dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Turnagöl, böylece sanat dünyasının dışında da kendisine yeni bir yol çizdi.