Ülkede adalet yok ki ,cesaret alıyorlar

bekir yapici:

AYNEN POLISIMIZ CANLA BASLA CALISARAK GEREKIRSE HAYATINI ORTAYA KOYARAK SUCLULARI YAKALIYOR, ADALETE TESLIM EDIYOR AMA HAPISHANELER KAPASITENIN 3-4 KATI DOLUYMUS BEKIDE O YÜZDEN ONLARCA SABIKASI OLAN USLANMAZ TOPLUM ZARALILARINI YA BIR IFEDEYLE YA DENETIMLI DENEN ZIRVAYLA YADA KARARI OKUMAYARAK TEKRAR SOKAGA SALIYORMUS, BEN 73 YASINDAYIM GECMISTE BU PISLIKLER ICERI GIRDIGINDE HUZUR VERILMEYECEGINI VE KOGUS KOGUS GEZDIRILECEKLERINI BILIREK SAPKINLIK YAPMAYA KORKARLARDI YA SIMDI ÖYLEMI.