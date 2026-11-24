Konyaspor'un Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği mücadelede takımının ikinci golünü kaydeden Enis Destan, sezonun ilk gol sevincini yaşadı. Genç futbolcunun golünün ardından annesi Gül Destan'ın yaptığı yorum ise karşılaşmanın önüne geçen konulardan biri oldu.

Oğlunun takım arkadaşları tarafından yeterince desteklenmediğini savunan Gül Destan, futbolcuların Enis'in gol atmasını istemediğini ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Canım oğlum seni daha fazla topla buluşturup besleseler çok daha güzel goller atacağından eminim. Lakin gol atacağını bildikleri için topla buluşturup beslemiyor, orta yapmıyorlar, pas atmıyorlar. Özellikle ilk yarıda kafayla gol atacağını bildikleri için topu yerden atıyorlar. Hazmedemiyorlar, olay bu."

"ÇOCUĞUN KARİYERİNİ BİTİRECEK, HABERİ YOK"

Gül Destan'ın oğlunun takım arkadaşlarına yönelik suçlamaları futbolseverlerin tepkisini çekti. Annenin oğlunu savunmak isterken kariyerine zarar verebileceğini düşünen futbolseverler, bu tür açıklamaların Enis Destan'ı takım içerisinde zor durumda bırakabileceğini savundu.

Gül Destan'ın sözlerinin ardından "Böyle açıklamalarla çocuğun kariyerini bitirecek, haberi yok" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı. Annenin oğlunun futbol kariyerine yönelik açıklamaları tartışma konusu oldu.