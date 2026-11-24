Marmara Denizi kıyısındaki tatil beldesi Erdek'te, kumsala sıfır noktaya dökülen inşaat atıkları tepki çekti. Gazeteci Fatih Selek, yaşananları paylaştığı videoda anlattı.

KÖYLÜLERİN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Selek'in aktardığına göre, bölgede görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) temsilcisi ve Bandırma.com sahibi Gökhan Dağlı'yı arayan köylüler, sahile moloz döküldüğünü bildirdi. Bölgeye giden Dağlı, sahilin boydan boya inşaat molozu ve atıklarla doldurulduğunu kameraya kaydetti. Görüntüleri yorumlayan Selek, "Kamyonla molozları döküp gitmişler. Kaç araba olduğu belli değil. En az bir 25-30 araba var" dedi.

"BUNU BURAYA DÖKERKEN KİMSE GÖRMEDİ Mİ?"

Sahilin görüntüsüne tepki gösteren Selek, "Yani sahilin dibine yapılacak şey mi bu? Bütün pislik, moloz, inşaat atığı. Yani bunu buraya dökerken hiçbir kimse görmedi acaba?" ifadelerini kullandı.

MOLOZLAR ZİRAAT BANKASI BİNASINDAN

Selek'in aktardığı bilgilere göre, molozlar Erdek merkezde yıkılan Ziraat Bankası binasından alınarak doğrudan sahile, deniz kenarındaki kumsala döküldü.

BAŞKAN: 6 KAMYON İSTEMİŞTİM

Selek'in anlatımına göre, Dağlı konuyu sormak için Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ı aradı. Karışık'ın, "Bu molozları ben döktürdüm. Yalnız ben 6 kamyon dökülmesini istemiştim. Onlar biraz abartmışlar" dediği aktarıldı.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık

DÖKÜM SAHASI 30 KİLOMETRE UZAKTA

Selek'in verdiği bilgilere göre, inşaat alanı ile sahil arasındaki mesafe 7-8 kilometre. Molozların götürülmesi gereken döküm sahası ise inşaat alanına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Molozların yakıttan tasarruf etmek amacıyla daha yakındaki sahile döküldüğünü öne süren Selek, "Hem denizi kirletiyorlar, hem rezil oluyorlar, hem de daha fazla yakıt sarfiyatı yapıyorlar" yorumunu yaptı.

TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ADIM

Vatandaşlardan gelen tepkilerin ardından Başkan Karışık, sahile dökülen molozların toplanarak döküm sahasına götürülmesi talimatı verdi.

"BU İŞLERİ GAYET İYİ BİLİYORDUR"

CHP'li Burhan Karışık, 2021 yılından bu yana Erdek Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Selek, Karışık'ın daha önce 27 yıl belediye meclis üyeliği yaptığını hatırlatarak, "Yani bugünün belediyecisi değil. Bu işleri gayet iyi biliyordur. Bu işleri bildiği halde kalkıp talimat vermesi skandal ötesi bir şey. Tabiatı, denizi, doğayı, kumsalı koruması gereken bir adam kalkıp kirletilmesi için talimat veriyor. Olacak şey değil" diye konuştu.