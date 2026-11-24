Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen grubun lideri olarak tanınan Alihan Kuriş'e yönelik soruşturmada yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

8 İLDE 29 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında belirlenen 29 ikamet adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 21'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BEŞ AYRI SUÇLAMA

Başsavcılık, soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

SORUŞTURMA 13 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Soruşturmanın ilk operasyonu 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 17 ilde 123 adrese düzenlenmişti. Alihan Kuriş dahil 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Alihan Kuriş dahil 32'si 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

ÇELİK KASADAN ÇEK VE ALTIN ÇIKTI

Kuriş'in evindeki çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile yaklaşık 27,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirilmişti. Soruşturmanın ilerleyen dalgalarında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şirkete kayyum atanmıştı.

DALGA DALGA OPERASYONLAR

Soruşturma kapsamında 25 Ağustos'taki operasyonda adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Eylül ayındaki dördüncü dalgada 23 şirkete kayyum atandı ve adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. Ekim ayında ise Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 kişi yakalanmıştı.

"MALİ YAPILANMAYA YÖNELİK BİR OPERASYON"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ağustos ayındaki ilk operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Kesinlikle dini bir görüşe, cemaate karşı bir operasyon yok. Mali yapılanmaya yönelik bir operasyon" ifadelerini kullanmıştı. Alihan Kuriş'in ise ifadesinde kendisine yöneltilen suç örgütü liderliği suçlamasına "Ben sadece bir varisim" yanıtını verdiği basına yansımıştı.

ALİHAN KURİŞ KİMDİR?

Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979'da İstanbul'da doğdu. Mimar olan Kuriş, 8 Eylül 2016'da Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen grubun liderliğine geçti.