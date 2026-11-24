Yasak aşk skandalının ardından istifa eden Nvidia CEO'su Jensen Huang, 11 gün sonra yeniden şirketin başına geçti. Şirket merkezine dönen Huang'a bir çalışanının sarılması ve diğer çalışanların hep bir ağızdan "Jensen, Jensen" diye tezahürat yapması dikkat çekti.

YASAK AŞK SKANDALIYLA GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen bir kadınla yasak aşk yaşadığına ilişkin haberlerle gündeme gelen Huang, 8 Kasım'da çalışanlarına gönderdiği mesajda evlilik dışı ilişkisini itiraf etmişti. Şirket çalışanlarıyla da ilişki yaşadığı yönünde haberler çıkan Huang, 12 Kasım'da görevinden istifa etmişti.

ÇALIŞANLARI TEZAHÜRATLA KARŞILADI

Yönetim kurulunun kararıyla yeniden CEO'luk görevine getirilen Huang, 23 Kasım'da Nvidia'nın California'daki şirket merkezine döndü. Binanın farklı katlarında toplanan çalışanlar Huang'ı alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı.

ÇALIŞANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan süreç nedeniyle çalışanlarından özür dileyen Huang, kendisine ikinci bir şans verildiği için teşekkür ederek bu kez daha iyi bir CEO olacağını söyledi.

200 BİNDEN FAZLA KİŞİ İMZA VERDİ

Huang'ın görevine dönmesi için düzenlenen imza kampanyasına 200 binden fazla kişi destek verdi. ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder iş insanı Elon Musk da Huang'ın yeniden göreve getirilmesini destekledi.

ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ 952 MİLYAR DOLAR ARTTI

Huang'ın geri dönüşünün ardından Nvidia hisseleri yüzde 31,48 değer kazandı. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 952 milyar dolar artarken skandala ilişkin soruşturmaların devam ettiği bildirildi.