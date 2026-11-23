Cenk Eren, evine verdiği yemek siparişinin tutarını görünce şaşkına döndü. Ünlü şarkıcı, bir buçuk porsiyon mantı ve bir kola için ödediği 935 TL'lik hesabı sorgulayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

1,5 PORSİYON MANTI VE BİR KOLAYA 935 TL ÖDEDİ

İstanbul'un Cihangir semtinde bulunan bir mantıcıdan akşam yemeği siparişi veren Cenk Eren, karşılaştığı fiyat karşısında tepkisini dile getirdi. Evine bir buçuk porsiyon mantı ve bir kola söyleyen ünlü şarkıcı, siparişin toplam tutarının 935 TL olduğunu açıkladı. Gelen hesabı yüksek bulan Eren, yaşadığı şaşkınlığı takipçilerine anlattı. Özellikle sıradan bir akşam yemeği için ödediği tutarı sorgulayan şarkıcı, fiyatların geldiği noktayı anlamakta zorlandığını ifade etti.

"BENİM ARTIK AKLIM ALMIYOR"

Ödediği hesabın ardından X hesabından açıklama yapan Cenk Eren, fiyatlara ilişkin düşüncelerini açıkça dile getirdi. Ünlü şarkıcı, sözlerine "Şimdi bir de size sormak istiyorum, çünkü benim artık aklım almıyor" diyerek başladı. Bir buçuk porsiyon mantı ve bir kolanın toplam fiyatını açıklayan Eren, ardından "Gerçekten soruyorum, bu normal mi?" sorusunu yöneltti.