Edremit'te akşam saatlerinde başlayan sağanak ve lodos su baskınlarına neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edremit ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli lodos, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken bazı ev ve iş yerlerinde su baskını meydana geldi; BASKİ ve belediye ekipleri çalışma başlattı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok cadde ve sokağı su altında kalırken, yollarda biriken yağmur suları bazı iş yerlerine girdi.
Edremit ilçesinde sağanak ve kuvvetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok cadde ve sokağı su altında kaldı. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler de trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınabildikleri kapalı alanlarda uzun süre sağanağın dinmesini bekledi. Bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile Edremit Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlattı.
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