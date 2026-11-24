Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Gonca Vuslateri'nin başrollerini paylaştığı "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisi, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

NEW YORK'TA TÜRK DİZİSİNE BÜYÜK ÖDÜL

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Ay Yapım imzalı Leyla dizisi, En İyi Telenovela kategorisinde ödülün sahibi oldu. Ödülü dizinin yapımcısı Kerem Çatay ile yönetmeni Hilal Saral aldı.

UZAK ŞEHİR DE ADAYLAR ARASINDAYDI

22 ülkeden 64 adayın 16 farklı kategoride yarıştığı organizasyonda Türkiye'yi Leyla ve Uzak Şehir dizileri temsil etti. Leyla, Brezilya ve İspanya yapımlarının da yer aldığı kategoride rakiplerini geride bırakarak ödüle uzandı.

TÜRKİYE İKİ YIL ÜST ÜSTE ÖDÜL KAZANDI

Geçtiğimiz yıl Deha dizisinin aynı kategoride ödül kazanmasının ardından bu yıl da Leyla'nın birinci seçilmesi, Türk dizilerinin uluslararası başarısını bir kez daha ortaya koydu.

BREZİLYA DİZİSİNDEN UYARLANMIŞTI

Brezilya yapımı "Avenida Brasil" dizisinden uyarlanan Leyla, 11 Eylül 2024 tarihinde NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu. Aşk, intikam ve adalet temalarını işleyen dizi, uluslararası Emmy başarısıyla adını dünya televizyon tarihine yazdırdı.