Midyat'ta protokol üyeleri, hastanede tedavi gören çocukları oyuncakla sevindirdi - Son Dakika
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Midyat'ta protokol üyeleri, hastanede tedavi gören çocukları oyuncakla sevindirdi

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Midyat\'ta protokol üyeleri, hastanede tedavi gören çocukları oyuncakla sevindirdi
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Mardin'in Midyat ilçesinde 'Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda Projesi' kapsamında protokol üyeleri, Midyat Devlet Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ziyarette çocuklara oyuncak hediye edilirken, hasta çocuklar ve yakınları memnuniyetlerini dile getirdi.

Mardin'in Midyat ilçesinde, çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirilen "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda Projesi" kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara yönelik ziyaret gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz ile polis ve jandarma personeli Midyat Devlet Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla ilgilenen protokol üyeleri, onlara oyuncak hediye etti.

Hasta çocuklar ve yakınları, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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