Şampiyonlar Ligi\'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının dördüncü hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bugün 9 karşılaşma oynanacak. Galatasaray'ın Stuttgart ile karşı karşıya geleceği gecede Barcelona, Bayern Münih, Inter ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa devleri de sahaya çıkacak.

GALATASARAY STUTTGART'I AĞIRLAYACAK

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, dördüncü hafta mücadelesinde Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor.

GECENİN DEV MAÇI MADRİD'DE

Günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri İspanya'da oynanacak. Atletico Madrid, Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak. Saat 23.00'te başlayacak mücadele tabii Spor'dan yayınlanacak.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ise Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

20.45 Galatasaray - Stuttgart TRT 1

20.45 Shakhtar Donetsk - Sporting Lizbon tabii Spor

23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih tabii Spor

23.00 Barcelona - Aston Villa tabii Spor 1

23.00 Bodo/Glimt - Lille tabii Spor 5

23.00 Feyenoord - Inter tabii Spor 3

23.00 LASK Linz - Slovan Bratislava tabii Spor 6

23.00 Manchester United - Roma tabii Spor 4

23.00 Villarreal - PSG tabii Spor 2