Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın - Son Dakika
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Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın

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Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor\'a haber gönderdi: Beni alın
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Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaz aylarında da bordo-mavililerin gündemine gelen Brezilyalı yıldız Richarlison'un menajerinin kulüple iletişime geçerek görüşme talep ettiği öne sürüldü. Tottenham'ın U23 takımına gönderdiği belirtilen yıldız futbolcunun geleceği merak konusu oldu.

Trabzonspor'da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar sürerken forvet hattına ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Brezilyalı golcü Richarlison'un menajerinin bordo-mavili kulüple temasa geçtiği ve transfer görüşmesi yapmak istediği ileri sürüldü.

RICHARLISON'UN MENAJERİNDEN TRABZONSPOR'A TELEFON

Sabah'ın haberine göre Tottenham'ın U23 takımına gönderdiği belirtilen Richarlison'un menajeri, Trabzonspor yönetimiyle iletişime geçerek görüşme talebinde bulundu. Brezilyalı futbolcunun adı yaz transfer döneminde de bordo-mavili ekiple anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın

Menajerinden gelen görüşme talebinin ardından Richarlison'un yeniden Trabzonspor'un gündemine girip girmeyeceği merak edilirken taraflar arasında resmi bir anlaşma sağlandığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

TRABZONSPOR DÖRT BÖLGEYE TAKVİYE PLANLIYOR

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili yönetimin merkez orta saha, stoper, forvet ve sağ bek bölgelerine takviye yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

DOUMBIA İÇİN GÖRÜŞME YAPILACAK

Trabzonspor'un transfer gündemindeki bir diğer isim ise Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Abdoulaye Doumbia. Habere göre yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta İsveç temsilcisi Hacken ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Bordo-mavililerin transfer listesinde yer alan Eddy Doue için de girişimlerde bulunulacağı aktarıldı.

Transfer DönemiTrabzonsporTottenhamSporSon Dakika

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