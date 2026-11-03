Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe\'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılması beklenen başkanlık seçimi öncesinde Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olacağı iddiaları ortaya atıldı. Aydınlar henüz adaylık kararı vermezken yakın çevresi, kendisiyle kritik bir görüşme gerçekleştirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması beklenen Seçimli Olağan Genel Kurul öncesinde başkanlık yarışı hareketlenmeye başladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler kulübün önde gelen isimlerine çevrildi. Son olarak Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlığa aday olmak için hazırlıklara başladığı iddiaları gündeme geldi.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLMAYACAK

Fenerbahçe'de Seçimli Olağan Genel Kurul'un haziran ayında yapılması bekleniyor. Son yıllarda birçok kez sandık başına giden sarı-lacivertli kulüpte yeni başkanın kim olacağı merak konusu olurken mevcut başkan Aziz Yıldırım, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda

Yıldırım, son olarak Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Mayıstan sonra yokum." ifadelerini kullanarak başkanlık görevini bırakacağını belirtti.

MEHMET ALİ AYDINLAR İDDİALARINA YANIT GELDİ

Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlık için hazırlıklara başladığı ve hatta iletişim ekibini oluşturduğu öne sürüldü. Fanatik'te yer alan habere göre, Mehmet Ali Aydınlar'ın şu an için seçimlere yönelik herhangi bir hazırlığı bulunmuyor. Aydınlar'ın başkanlığa aday olup olmayacağı konusunda henüz karar vermediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda

YAKIN ÇEVRESİNDEN KRİTİK RANDEVU TALEBİ

Haberde, Mehmet Ali Aydınlar'ın yakın çevresinin kasım ayının ikinci haftasında bir araya gelmek üzere kendisinden randevu talep ettiği aktarıldı. Aydınlar'ın henüz bu talebe yanıt vermediği ancak görüşmeye olumlu yaklaşmasının beklendiği ifade edildi.

ADAY OLMASI İÇİN BASKI YAPIYORLAR

Aydınlar'ın yakın çevresinin, Fenerbahçe başkanlığına aday olması için kendisini ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Randevu talebinin kabul edilmesi halinde bir yemek organizasyonu düzenlenmesi ve adaylık çağrısının yüz yüze yinelenmesi planlanıyor. Mehmet Ali Aydınlar'ın bu görüşmenin ardından nasıl bir karar vereceği ise merakla bekleniyor.

Mehmet Ali AydınlarFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şeref Tok Şeref Tok:
    Fb yi kumpas larda satan adam 0 1 Yanıtla
  • Cengiz Aktaş Cengiz Aktaş:
    Ne SİNEK2'Liymiş be... Göndermedik başkan bırakmadı. Ne Bücür Okan'mış be... Göndermedik teknik direktör bırakmadı. :)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:07
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:41:18. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android