Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın geçtiği güzergah ile çeşitli arazilerin alım satım işlemlerinde rüşvet alındığı iddiaları üzerine harekete geçti.

Havsa ve Uzunköprü ilçelerindeki tapu müdürlüklerini kapsayan soruşturma kapsamında, Edirne merkezli birçok ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TAPU MÜDÜRÜ VE EMLAKÇILAR GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, daha önce Havsa ilçesinde tapu müdürü olarak görev yapan ve başka bir ile atanan İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçıların da aralarında bulunduğu toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Aralarında tapu müdürü İ.K.'nin de bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.