Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı - Son Dakika
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Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı

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Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
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Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
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Edirne'de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın geçtiği güzergahtaki araziler ile çeşitli taşınmazların alım satım işlemlerinde rüşvet alındığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Aralarında tapu müdürü, tapu memurları ve emlakçıların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın geçtiği güzergah ile çeşitli arazilerin alım satım işlemlerinde rüşvet alındığı iddiaları üzerine harekete geçti.

Havsa ve Uzunköprü ilçelerindeki tapu müdürlüklerini kapsayan soruşturma kapsamında, Edirne merkezli birçok ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı

TAPU MÜDÜRÜ VE EMLAKÇILAR GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, daha önce Havsa ilçesinde tapu müdürü olarak görev yapan ve başka bir ile atanan İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçıların da aralarında bulunduğu toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Aralarında tapu müdürü İ.K.'nin de bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Kaynak: DHA
UzunköprüOperasyonUzunköprü3. SayfaHalkalıEdirneGüncelHavsaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emin Baba Emin Baba:
    Emlakçılarin yatacak yeri yok yeri 1 0 Yanıtla
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