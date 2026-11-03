Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.\'dan yeni haber

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr., geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla birlikte çektiği videoyla dikkatleri üzerine çekmişti. Görüntülerde genç futbolcu ile kız arkadaşının farklı kıyafetlerle kamera karşısına geçtiği görülmüştü.

Videonun ardından Cristiano Ronaldo'nun oğlunun sosyal medya kullanımına müdahale ettiği öne sürülmüştü. İddiaya göre Portekizli yıldız, söz konusu görüntülerden rahatsız olmuş ve Cristiano Jr.'a sosyal medya kısıtlaması getirmişti.

BU KEZ MİLLİ TAKIMDAN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Özel hayatıyla ilgili iddiaların ardından Cristiano Ronaldo Jr., bu kez futbol kariyerindeki gelişmeyle dikkat çekti. Genç futbolcu, Portekiz U17 Milli Takımı'nın kadrosuna ilk kez çağrıldı.

Böylece Ronaldo Jr., milli takım kariyerinde yeni bir yaş kategorisine yükselirken babasının izinden gitme yolunda önemli bir adım daha attı.

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri olan Cristiano Ronaldo'nun oğlu, genç yaşta milli takım seviyesinde ilerlemeyi sürdürüyor. Portekiz U17 kadrosuna ilk kez davet edilmesi, Ronaldo Jr.'ın futbol kariyerindeki yeni gelişmelerden biri oldu. Genç futbolcunun milli takımda göstereceği performans ise merakla bekleniyor.