Kentin göz bebeği! Tarih boyunca 14 uygarlık burada yaşadı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Eski Taş Çağı'ndan kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, dronla görüntülendi.

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Arkeolojik sit alanı ilan edilen mağaralar, kentte sıkça ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

M.Ö. 6 BİNLİ YILLARA AİT YAŞAM BELİRTİLERİ VAR

Mağaraların bulunduğu alanda ise tarih boyunca 14 uygarlığın yaşadığı biliniyor. Milattan önce 6 binli yıllarda Tekkeköy Mağaraları'nda yaşam belirtileri bulunuyor. Mağaralar, tarih kokan yapılarıyla görsel şölen oluşturuyor.

İşte bölgeden kareler: