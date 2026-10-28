Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Kaymakamlık bahçesinde yapıldı - Son Dakika
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Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Kaymakamlık bahçesinde yapıldı

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Midyat\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Kaymakamlık bahçesinde yapıldı
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Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Kaymakamlık bahçesinde tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu; kamu kurumlarının yöneticileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törene, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Tugay Komutanı Tuğgeneral Serkan Aydın, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, kamu kurumlarının yöneticileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatKaymakamlıkMardinGüncelMidyatTörenKamuSon Dakika

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