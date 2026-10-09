Mardin\'de iki ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı, 3 şüpheliye adli işlem başlatıldı

Mardin'in Artuklu ve Midyat ilçelerindeki uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ilçede 98,40 gram uyuşturucu madde ve 10 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.