Mardin\'de iki ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı, 3 şüpheliye adli işlem başlatıldı

Mardin'de iki ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı, 3 şüpheliye adli işlem başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Artuklu ve Midyat ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 98,40 gram uyuşturucu madde ile 10 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ve Midyat ilçelerindeki uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ilçede 98,40 gram uyuşturucu madde ve 10 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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