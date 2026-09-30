Mardin Midyat\'ta kontrolden çıkan minibüs devrildi, 3\'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Mardin Midyat'ta kontrolden çıkan minibüs devrildi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Midyat ilçesinde sabah saatlerinde Midyat-Nusaybin kara yolunda kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı; yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
MARDİN'in Midyat ilçesinde devrilen minibüsteki 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Midyat- Nusaybin kara yolu kırsal Sivrice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ABV 366 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtaki A.A. (31), Y.A. (20), M.N.D. (17), S.A. (15), M.A. (25), E.A. (18), M.A. (13) ve R.A. (24) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?