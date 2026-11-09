Mardin Midyat\'ta refüje çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

MARDİN'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü Samir Emirhan Başol (16), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Acırlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Samir Emirhan Başol yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Başol, devrilen motosikletten yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Başol'un cenazesi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.