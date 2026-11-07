Mardin Nusaybin'de hortum ev ve bahçeleri vurdu, Midyat'ta sağanak yolları su bastı - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de hortum ev ve bahçeleri vurdu, Midyat'ta sağanak yolları su bastı

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Mardin Nusaybin\'de hortum ev ve bahçeleri vurdu, Midyat\'ta sağanak yolları su bastı
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Mardin'in Midyat ilçesinde sabah etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar su altında kaldı; araçlar ile kot altındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Nusaybin'e bağlı Tepeören Mahallesi'nde dün akşam oluşan hortum ev ve bahçelerde hasara yol açtı, minare ile ağaçlar zarar gördü.

MARDİN'in Midyat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, Nusaybin'de oluşan hortumda ev ve bahçeler zarar gördü. Hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Midyat'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçelievler Mahallesi'nde araçlar ile kot altında bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ana arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sürücüler, derinliği artan su birikintilerinden geçmekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

HORTUM ANI KAMERADA

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeören Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarın ardından hortum oluştu. Hortum nedeniyle bazı ev ve bahçelerde hasar oluştu. Mahalledeki bir caminin minaresi zarar görürken, bazı ağaçlar devrildi, bahçe duvarları yıkıldı, evlerin camları kırıldı. Bazı evlerin demir kapıları yerlerinden sökülerek savruldu. Hortumun anı ve neden olduğu hasar ise mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
NusaybinMidyatGüncelMardinYaşamSon Dakika

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