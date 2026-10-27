Mardin Midyat-İdil yolunda iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin Midyat-İdil yolunda iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

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Mardin Midyat-İdil yolunda iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat-İdil kara yolunun Çayırlı Mahallesi kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Midyat- İdil kara yolunun kırsal Çayırlı Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 HB 218 plakalı otomobil ile 47 AEN 848 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Fadil T. (55), D.E (28), N.A. (37) ve S.T. (46) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fadil T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, N.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
ÇayırlıMidyatMardinGüncelİdilSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Midyat-İdil yolunda iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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