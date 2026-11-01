Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 6 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 6 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Mardin\'de kaçakçılık operasyonunda 6 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Mardin'de polisin kaçakçılıkla mücadelesi kapsamında Artuklu ilçesinde bir araçta 6 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Midyat ilçesinde ise 1220 paket elektronik sigara kiti ve 319 elektronik nargile ele geçirildi.

Mardin'de 6 bin 940 paket kaçak sigara ile 1220 paket elektronik sigara kiti ve 319 elektronik nargile ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, Artuklu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 6 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Midyat ilçesinde yapılan çalışmada ise 1220 paket elektronik sigara kiti ve 319 elektronik nargile ele geçirildi.

Kaynak: AA
Kaçakçılık3. SayfaArtukluMidyatMardinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 6 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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