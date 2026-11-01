Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0\'lık üstünlüğünü koruyamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 19 puana ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

ÜZERİNE GELEN TOPTA HATA YAPMADI

6. dakikada Ndidi'nin pasıyla topla buluşan Trossard'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, üzerine gelen topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

TOP DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA

15. dakikada ceza sahası içindeki Ndidi, pasını sağındaki Cerny'ye çıkardı. Penaltı noktasının gerisindeki Çek oyuncunun sol ayakla gelişine şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ, TROSSARD İLE GOLÜ BULDU

28. dakikada sol kanattan içe kat eden Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard, altıpasın gerisinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı

KARA KARTAL İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş, 47. dakikada skoru 2-0 yaptı. Murillo, sağ kanatta kazandığı topu Vlahovic'e aktardı. Sırp golcü, düzgün bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

KASIMPAŞA'YI UMUTLANDIRAN GOL

Kasımpaşa, 60. dakikada farkı 1'e indirdi. Ayberk Karapo'nun sol kanattan açtığı ortada arka direkte bomboş durumda olan Claudio Winck, yaptığı kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara gönderdi.

MAÇA DENGE GETİREN GOL

Mücadelenin 87. dakikasında skora eşitlik geldi. Sol kanattan Kerem Demirbay ile açılan ortada Rafferty'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

ZORLU MAÇTA KAZANAN YOK

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 17 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kasımpaşa, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. 

Trendyol Süper LigKasımpaşaBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Nihat Nihat Nihat Nihat:
    Emre Belözoğlu Okan abisini hiiç üzmez. Turucu vişnelilere karşı golü bile yok. 1 0 Yanıtla
  • al.cabuk60 al.cabuk60:
    hocaya yazar....... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
36 yıllık market devi iflasın eşiğinde 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede
Fenerbahçe’de kırmızı alarm Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı Eşi bile yetişemiyor Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor
Eşinin ’köy yerinde kimse gelmez’ sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu Eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu
30 kilo veren Ata Demirer, işin sırrını açıkladı 30 kilo veren Ata Demirer, işin sırrını açıkladı
20:15
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
19:41
Talisca’dan Aziz Yıldırım’ı kızdıracak yorum
Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
18:10
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı Eşi bile yetişemiyor
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
18:03
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
16:45
İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir
İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
11:09
Okullarda sınav sistemi değişiyor, yapay zeka geliyor
Okullarda sınav sistemi değişiyor, yapay zeka geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 21:07:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android