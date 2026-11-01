Giresun Alucra'da define kazısının ÇED'i tamamlandı, yüzde 50'si arayıcıya verilecek - Son Dakika
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Giresun Alucra'da define kazısının ÇED'i tamamlandı, yüzde 50'si arayıcıya verilecek

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Giresun Alucra\'da define kazısının ÇED\'i tamamlandı, yüzde 50\'si arayıcıya verilecek
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Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 49,99 metrekarelik alanda define arama projesi için ÇED süreci tamamlandı. Define bulunursa değerinin yüzde 50'si arayıcıya verilecek. Kazı müze uzmanları ve kurum temsilcilerinin gözetiminde yapılacak.

Giresun'da define arama projesi için ÇED süreci tamamlandı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından yapılması planlanan kazıda definenin değerinin yüzde 50'si bulan kişiye verilecek.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 49,99 metrekarelik alanda define arama projesi için ÇED süreci tamamlandı. Fazlı V. tarafından yürütülmesi planlanan proje, Yeşilyurt köyü 220 ada 7 parselde gerçekleştirilecek. Çalışmalar, en yakın müzeden görevlendirilecek iki uzman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını temsilen görevlendirilecek birer yerel temsilcinin gözetiminde yürütülecek. Proje kapsamında en fazla 10 metre derinlikte kazı yapılması ve 7 kişinin görev alacağı çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Projenin maliyetinin ise 221 bin TL olduğu bildirildi. Mülkiyet haritasında yaylak alanı olarak görülen arazide gerekli tahsis amacı değişikliği izni alınmadan çalışmalara başlanamayacak. Kazı için ayrıca valilik onayı ve define arama ruhsatı alınması gerekiyor.

Definenin yüzde 50'si bulan kişiye verilecek

Proje dosyasında yer alan mevzuat hükümlerine göre, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde yapılan aramalarda define bulunması halinde değerinin yüzde 50'sinin arayıcıya verilmesi öngörülüyor. Define değerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği kaydedildi. Kazı çalışmalarının müze uzmanları ve ilgili kurum temsilcilerinin gözetiminde yapılması planlanıyor. Çalışmalar sırasında kültür veya tabiat varlığına rastlanması halinde kazı durdurularak, yetkililere haber verilecek. Buluntular, Kültür ve Turizm Bakanlığınca görevlendirilecek en az üç uzman tarafından incelenecek. Kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki eserler müzelere teslim edilirken, define olarak değerlendirilen buluntular ise ilgili işlemlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilecek.

Kaynak: İHA
Çevresel Etki DeğerlendirmeKültür SanatYeşilyurtGiresunAlucraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Alucra'da define kazısının ÇED'i tamamlandı, yüzde 50'si arayıcıya verilecek - Son Dakika
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