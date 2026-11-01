Okul önündeki park kavgasında veliyi bacağından vuran bekçi tutuklandı: Vurulma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Okul önündeki park kavgasında veliyi bacağından vuran bekçi tutuklandı: Vurulma anı güvenlik kamerasında

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Okul önündeki park kavgasında veliyi bacağından vuran bekçi tutuklandı: Vurulma anı güvenlik kamerasında
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Okul önündeki park kavgasında veliyi bacağından vuran bekçi tutuklandı: Vurulma anı güvenlik kamerasında
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İstanbul Avcılar'da çocuklarını okula getiren iki veli arasında park yeri yüzünden başlayan tartışma, araya giren mahalle bekçisinin silahını kullanmasıyla sonuçlandı. Darbedildiği belirtilen bekçi, biber gazının ardından veliyi beylik tabancasıyla ayağından vurdu. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan olayın ardından bekçi tutuklandı; hafif yaralanan ve 7 suç kaydı olduğu öğrenilen veli için ev hapsi kararı verildi.

Avcılar'da okul önünde iki veli arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışmaya müdahale eden mahalle bekçisinin, kendisini darbeden veliyi ayağından vurduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 30 Ekim saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi Kırım Sokak'taki bir ilkokulun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu okula getiren 2 veli arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada okul önünde görevli olan mahalle bekçisi G.Ö. tartışmaya müdahale etti.

Saldırgan tavırlarını sürdüren veli M.S.'yi biber gazıyla etkisiz hale getirmeye çalışan bekçi G.Ö. darbedildi. Bunun üzerine beylik tabancasını çıkaran bekçi, M.S.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Bekçi G.Ö. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, Emniyet Müdürü Yılmaz Kahraman da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KAVGA ANBEAN KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, okul önündeki kavga ve daha sonra yaşananlar yer aldı.

BEKÇİ TUTUKLANDI, VELİYE EV HAPSİ

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bekçi G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, veli M.S. hakkında 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: DHA
Güvenlik Kamerası3. SayfaEv hapsiAvcılarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • foamer sponge foamer sponge:
    7 suç kaydı varsa at içeriye ev ne alaka 0 0 Yanıtla
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