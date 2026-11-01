Uşakov, Zelenskiy'i Moskova'ya çağırdı, ararsa Putin'in telefonu açacağını söyledi - Son Dakika
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Uşakov, Zelenskiy'i Moskova'ya çağırdı, ararsa Putin'in telefonu açacağını söyledi

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Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Zelenskiy'in araması halinde Putin'in telefonu açacağını söyledi. Uşakov, Putin'in hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmediğini belirterek Zelenskiy'i Moskova'ya 'buyursun gelsin' diye davet etti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin araması halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonu açacağını belirterek, "Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." dedi.

Uşakov, Rus televizyon kanalı Rossiya'ya, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin katılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, "Amerikalılarla çalışma düzeyinde temaslarımız var. Bu nedenle, müzakerelerin ilk turlarının üçlü formatta yapılması mantıklı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da görüşebileceğini belirten Uşakov, "Çeşitli kaynaklar üzerinden sinyal iletiyor. Madem bu kadar görüşmek istiyor, buyursun gelsin." dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Zelenskiy ararsa, Putin telefonu açar mı?" sorusuna ise "Putin'in açacağını düşünüyorum. Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA
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