Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu - Son Dakika
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Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu

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Dursun Özbek\'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu
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Dursun Özbek\'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in antrenmana yaptığı ziyaret sırasında Okan Buruk'un sergilediği hareket dikkat çekti. Başkanın geldiğini gören Buruk ve yardımcısının hemen yanına giderek tokalaşması, sarı-kırmızılı taraftarlardan övgü aldı. Taraftarlar, bu görüntülerin kulüp içindeki saygı ve birlikteliği gösterdiğini belirtti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret ederek teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi. Özbek'in sahaya geldiğini fark eden Buruk ve yardımcısı, hemen başkanın yanına giderek tokalaştı. İkilinin karşılaşması sırasında yaşanan bu anlar, görüntüleri izleyen Galatasaray taraftarlarının dikkatinden kaçmadı.

OKAN BURUK'UN HAREKETİ TAKDİR TOPLADI

Başkan Dursun Özbek'in geldiğini görür görmez yanına yönelen Okan Buruk'un tavrı, taraftarlar tarafından saygı göstergesi olarak değerlendirildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör ile kulüp başkanı arasındaki ilişkinin önemine vurgu yaparak bu görüntülerin takım içindeki uyumu yansıttığını ifade etti.

"BU SAYGI OLDUKÇA BAŞARI VE ŞAMPİYONLUK GELİR"

Görüntüleri izleyen taraftarlar, Okan Buruk'un Dursun Özbek'e gösterdiği saygıya dikkat çekti. Bazı taraftarlar, başkanı görür görmez tokalaşmaya gitmesinin Buruk'un Özbek'e duyduğu saygıyı ortaya koyduğunu savundu. Taraftarlar, kulüp başkanı ile teknik direktör arasında böyle bir saygı ve uyum olduğu sürece başarıların ve şampiyonlukların da geleceği yönünde yorumlarda bulundu.

Dursun ÖzbekGalatasarayOkan BurukSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • gelecek.3506 gelecek.3506:
    Galatasarayım 1 0 Yanıtla
  • DENİZCİ21 DENİZCİ21:
    müdürüüüüm geldi aklıma :))))) 0 0 Yanıtla
  • kn9zjsbrqn kn9zjsbrqn:
    Bu kadar da yerin altındasın başkan ?? 0 0 Yanıtla
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