Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler - Son Dakika
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Bahçeli'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler

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Bahçeli\'nin açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşayan ilçeler
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Türkiye'de il olma potansiyeli taşıyan ilçeler yeniden tartışma konusu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce gündeme getirdiği 19 ilçelik liste ile önceki tahminler karşılaştırıldığında 10 ilçenin ortak olduğu, 9 ilçenin ise listede bulunmadığı görüldü. Özellikle Gebze, Çorlu ve İnegöl'ün yer almaması dikkat çekti.

Türkiye'de il sayısının artırılmasına yönelik tartışmalar sürerken, il statüsü kazanabilecek ilçelere ilişkin iki farklı liste arasındaki farklar ortaya çıktı. Daha önce yayımlanan 100 ilçelik tahmin listesinin son 19 sırasında bulunan yerleşimlerle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği 19 ilçe karşılaştırıldı. İki listede 10 ilçe ortak çıkarken, 9 ilçenin yerini farklı ilçelerin aldığı görüldü.

BAHÇELİ'NİN LİSTESİNDE 19 İLÇE YER ALIYOR

Bahçeli'nin açıklamasında yer aldığı aktarılan ilçeler, Türkiye'nin farklı bölgelerine dağılıyor. İç Anadolu'dan Polatlı ve Konya Ereğli; Karadeniz'den Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli; Doğu Anadolu'dan Erciş, Doğubayazıt ve Ahlat listede bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu'dan Ergani, Midyat ve Siverek; Akdeniz'den Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus; Ege'den Fethiye ve Akhisar; Marmara'dan ise Lüleburgaz ve Bandırma sıralanıyor.

10 İLÇE İKİ LİSTEDE DE VAR

Önceki tahminlerle Bahçeli'ye atfedilen liste karşılaştırıldığında Akhisar, Alanya, Ergani, Konya Ereğli, Fethiye, Kozan, Lüleburgaz, Polatlı, Siverek ve Tarsus'un her iki listede de bulunduğu görülüyor.

GEBZE, ÇORLU VE İNEGÖL LİSTEYE GİREMEDİ

Önceki tahminlerde yer alan Anamur, Cizre, Çorlu, Edremit, Gebze, İskenderun, İnegöl, Kahta ve Yüksekova ise karşılaştırılan 19 ilçelik listede bulunmuyor.

Özellikle sanayi ve üretim faaliyetleriyle öne çıkan Gebze, Çorlu ve İnegöl'ün listede yer almaması dikkat çekiyor. Bahçeli'ye atfedilen listede bu ilçelerin yerine Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli, Erciş, Doğubayazıt, Ahlat, Midyat, Elbistan ve Bandırma bulunuyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mehmet baş mehmet baş:
    Köyleri mahalle yaptılar, şimdide illerin sayısını çoğaltacaklar.Bu illerin sayısının çoğalması kime faydası olacak, vatandaşa ne faydası var.Köylerde hayvancılık ve çiftçilik yapanlar köy olduğu için su ve elektriği ucuz kullanıyorlardı, şimdi köyler mahalle olunca su ve elektrik fiyatları arttı, hayvancılık ve çiftçilik yapanlar zaten fazla bir şey kazanamıyordu,bu sayede çoğu işi bıraktı maalesef. 0 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN ERDOĞAN HÜSEYİN ERDOĞAN:
    Arkadaşlar ü mevzuyu unutturmak için ortaya atılan saçmalık bu. 1 fon 1 aponun villası 3 satılacak köprüler 0 0 Yanıtla
    Yücel Uygun Yücel Uygun:
    Sen cok zekisin buralarda harcanıyorsun seni yollayalım yeni partiye bastan ol bence 0 0
  • mehmet çimen mehmet çimen:
    yani türkiyede bütün sorunlar bitti şimdi il olmazamanımı 0 0 Yanıtla
  • rezzakarahan1907 rezzakarahan1907:
    Adil değil tatvanda,ahlatta bizim ama tatvanın nüfusu ahlatın 5/6 katı olacaksa Tatvan olmalı 0 0 Yanıtla
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